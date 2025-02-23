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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

Galatasaray'ın ara transfer döneminde RC Lens'ten satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Przemyslaw Frankowski hakkında Lens'ten eski takım arkadaşı Ruben Aguilar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 Pazar 16:21
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GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçı derbiye sahne olacak. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

Dev maç 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olarak açıklandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

Ligin zirvesinde yer alan Sarı-kırmızılı ekip, evinde galip gelerek 6 puanlık farkı açmak ve şampiyonluk yarışında çok kritik olan bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

Öte yandan Galatasaray'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Polonyalı futbolcunun eski kulübü RC Lens'ten takım arkadaşı Ruben Aguilar, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lens'in Nantes deplasmanına konuk olacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Aguilar, "Przemyslaw Frankowski'nin ayrılması benim için iyi oldu çünkü Franky takımın vazgeçilmez bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

Açıklamalarına devam eden Aguilar, "Bundan sonra kulübe sadık bir oyuncu olduğumu ve iyi performans göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağımı göstermek bana bağlı olacak." dedi.

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