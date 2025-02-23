GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."
Galatasaray'ın ara transfer döneminde RC Lens'ten satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladığı Przemyslaw Frankowski hakkında Lens'ten eski takım arkadaşı Ruben Aguilar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (GS SPOR HABERİ)
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Öte yandan Galatasaray'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Polonyalı futbolcunun eski kulübü RC Lens'ten takım arkadaşı Ruben Aguilar, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lens'in Nantes deplasmanına konuk olacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Aguilar, "Przemyslaw Frankowski'nin ayrılması benim için iyi oldu çünkü Franky takımın vazgeçilmez bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Aguilar, "Bundan sonra kulübe sadık bir oyuncu olduğumu ve iyi performans göstermek için elimden gelen her şeyi yapacağımı göstermek bana bağlı olacak." dedi.
Frankowski gibi sağ bek oyuncusu olan Aguilar, yeni sezonda Lens formasıyla 7 maça çıkarken 1 asistlik performans gösterdi.
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