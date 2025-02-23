GALATASARAY HABERLERİ | Frankowski'nin eski takım arkadaşından dikkat çeken sözler! "Ayrılması benim için..."

Öte yandan Galatasaray'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Polonyalı futbolcunun eski kulübü RC Lens'ten takım arkadaşı Ruben Aguilar, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Lens'in Nantes deplasmanına konuk olacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Aguilar, "Przemyslaw Frankowski'nin ayrılması benim için iyi oldu çünkü Franky takımın vazgeçilmez bir parçasıydı." ifadelerini kullandı.