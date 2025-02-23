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Dursun Özbek'ten 5 galibiyet
Galatasaray'da iki farklı dönemde başkanlık görevinde bulunan Dursun Özbek, 12 kez Fenerbahçe derbisinin heyecanını yaşadı. Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı toplam 12 derbide; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Söz konusu derbilerde sarı-kırmızılı takım; 2'si hükmenden olmak üzere rakip kaleye 14 gol atarken, sarı-lacivertliler ise rakibine toplam 6 golle karşılık verebildi.
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