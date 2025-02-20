TFF kararını verdi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Slavko Vincic ile anlaşma sağlandı

Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken, maçı yerli mi yoksa yabancı hakemin mi yöneteceği tartışmalarına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu. Hacıosmanoğlu, derbiyi dünyaca ünlü bir yabancı hakemin yöneteceğini açıkladı.

TFF başkanı isim vermese de söz konusu hakemin Slavko Vincic olduğu ortaya çıktı. Avrupa'nın önde gelen hakemlerinden olan 45 yaşındaki Vincic için uçak ve otel rezervasyonlarının yapıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre derbide görev yapacak VAR hakemlerini de Slavko Vincic belirleyecek.

CİMBOM İTİRAZ ETTİ

Galatasaray Kulübü, derbide Slavko Vincic'in görev almasını istemediğini sözlü olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Federasyonun bu itiraza vereceği yanıt merak konusu.

GALATASARAY'DAN KARARA TEPKİ

"Kimler tarafından ısmarlandığı hepimizce malum olan hakem isimleri üzerinden yapılan ön hazırlıkları görüyoruz. Tüm çalışmaların bu maçta rakibimizin lehine bir sonuç yaratmak, eğer bu olmazsa, daha önce örneklerini yaşadığımız gibi, maçı bitirtmeme çabası olduğunun farkındayız. Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın Futbol federasyonunu, birilerinin her istediğini yapmak yerine tüm kulüpler için adaleti getirmeleri gerektiği konusunda son kez uyarıyoruz. Bir kulübün federasyonu olmayı bırakın, daha fazla kaos yaratmaktan vazgeçin, Türk futbolu için gerekeni yapın."

HACIOSMANOĞLU'NDAN FLAŞ SÖZLER

Taraflara çağrı yaptık salı için, F.Bahçe 'tamam' dedi, G.Saray 'salı divan toplantıları olduğu için çarşamba olup olmayacağını' sordu. F.Bahçe'ye çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız G.Saray'a çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Biz de kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz.

"TARTIŞMALARI KESMEK İÇİN BU KARARI ALDIK"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak" dedi.

YUNANİSTAN DERBİSİNDE DÜDÜK ÇALDI

Slavko Vincic, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine 26 Ocak 2025'te oynanan Olympiakos-Panathinaikos derbisini yönetti.