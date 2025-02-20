Resmen açıklandı! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Süper Lig'in 25'inci haftası 21 Şubat Cuma günü oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi karşılaşmasının da hakemi belli oldu. Pazartesi günü RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Süper Lig'de 25'inci haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
21 ŞUBAT CUMA:
20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Bodrum FK - Hatayspor: Ali Şansalan
22 ŞUBAT CUMARTESİ:
13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 ŞUBAT PAZAR:
13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 ŞUBAT PAZARTESİ:
Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic