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Haberler Galatasaray Resmen açıklandı! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Resmen açıklandı! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakeminin Slavko Vincic olduğunu açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 10:48 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 11:30
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Resmen açıklandı! İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi

Süper Lig'in 25'inci haftası 21 Şubat Cuma günü oynanacak 2 karşılaşma ile başlayacak. 24 Şubat Pazartesi günü Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi karşılaşmasının da hakemi belli oldu. Pazartesi günü RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Süper Lig'de 25'inci haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

21 ŞUBAT CUMA:

20.00 Eyüpspor - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Bodrum FK - Hatayspor: Ali Şansalan

22 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Sivasspor - Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 ŞUBAT PAZAR:

13.30 Kayserispor - Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Alanyaspor - Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 ŞUBAT PAZARTESİ:

Galatasaray - Fenerbahçe: Slavko Vincic

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