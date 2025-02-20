SLAVKO VINCIC KİMDİR? | Slavko Vincic nereli, kaç yaşında? Yönettiği maçlar

SLAVKO VINCIC KİMDİR? | FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in hakemlik kariyeri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kariyeri boyunca çok sayıda önemli maçta düdük çalan Vincic, 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de yöneterek tüm dünyaya adını duyurdu. Peki Slavko Vincic kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Slavko Vincic yönettiği maçlar ve ayrıntılar...

SLAVKO VINCIC KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

25 Kasım 1979'da Maribor Slovenya'da doğan 46 yaşındaki Sloven futbol hakemi 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer almaktadır. Vincic, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.

Temmuz 2021 itibarıyla, Porto ile Chelsea arasındaki 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve Arsenal ile Villarreal arasındaki 2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali dahil olmak üzere 12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı. Aynı zamanda Eintracht Frankfurt ile Rangers arasında oynanan 2022 UEFA Avrupa Ligi finalinin de hakemiydi.

Vincic, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda iki grup aşaması maçında (İspanya-İsveç ve İsviçre-Türkiye) ve İtalya ile Belçika arasındaki çeyrek final karşılaşmasında görev yaptı. 1 Haziran 2024'te Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali'ni yönetti.

SLAVKO VINCIC YÖNETTİĞİ MAÇLAR

2024

Euro 2024 Elemeler

2022/2023

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Uluslar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

2022

Dünya Kupası

Dünya Kupası 2022 Elemeler

Dünya Kupası 2022 Elemeler

2021/2022

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

2021

Euro 2020

Euro 2020 Elemeler

2020/2021

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

2019/2020

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

2018/2019

Şampiyonlar Ligi

UEFA Uluslar Ligi

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

2018

Dünya Kupası 2018 Elemeler

2017/2018

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

2017

Avrupa U21 Şampiyonası

2016/2017

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

2016

Euro 2016 Elemeler

2015/2016

Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Ligi

2014/2015

UEFA Avrupa Ligi

2014

Dünya Kupası 2014 Elemeleri

2013/2014

UEFA Avrupa Ligi

2013

Avrupa U21 Şampiyonası

2012/2013

Şampiyonlar Ligi

Romanya 1.Lig

2011/2012

UEFA Avrupa Ligi

2010/2011

UEFA Avrupa Ligi