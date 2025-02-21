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Haberler Futbol Bugünkü maçlar 21 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 21 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 21 Şubat Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 09:10 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 09:20
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Bugünkü maçlar 21 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Eyüpspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:00 Bodrum FK - Hatayspor (beIN Sports 2)

1. Lig

20:00 Manisa FK - Boluspor (TRT Spor)

Premier Lig

23:00 Leicester City - Brentford

LaLiga

23:00 Celta Vigo - Osasuna

Serie A

22:45 Lecce - Udinese

Ligue 1

22:45 Rennes - Reims

Bundesliga

22:30 Freiburg - Werder Bremen

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:20 Damac FC - Al Ahli Jeddah

18:10 Al-Qadsiah - Al Akhdoud

20:00 Al Nassr - Al Ettifaq

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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