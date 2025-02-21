Bugünkü maçlar 21 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

21 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Eyüpspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)

20:00 Bodrum FK - Hatayspor (beIN Sports 2)

1. Lig

20:00 Manisa FK - Boluspor (TRT Spor)

Premier Lig

23:00 Leicester City - Brentford

LaLiga

23:00 Celta Vigo - Osasuna

Serie A

22:45 Lecce - Udinese

Ligue 1

22:45 Rennes - Reims

Bundesliga

22:30 Freiburg - Werder Bremen

Suudi Arabistan - Pro Lig

17:20 Damac FC - Al Ahli Jeddah

18:10 Al-Qadsiah - Al Akhdoud

20:00 Al Nassr - Al Ettifaq

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