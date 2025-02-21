Bugünkü maçlar 21 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 ŞUBAT | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Şubat Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 ŞUBAT BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Eyüpspor - Beşiktaş (beIN Sports 1)
20:00 Bodrum FK - Hatayspor (beIN Sports 2)
1. Lig
20:00 Manisa FK - Boluspor (TRT Spor)
Premier Lig
23:00 Leicester City - Brentford
LaLiga
23:00 Celta Vigo - Osasuna
Serie A
22:45 Lecce - Udinese
Ligue 1
22:45 Rennes - Reims
Bundesliga
22:30 Freiburg - Werder Bremen
Suudi Arabistan - Pro Lig
17:20 Damac FC - Al Ahli Jeddah
18:10 Al-Qadsiah - Al Akhdoud
20:00 Al Nassr - Al Ettifaq
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