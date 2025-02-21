Realite değişmiyor

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk 8 takım arasına giremeyen Real Madrid ile Manchester City, play-off'ta rakip olmuş, ilk karşılaşma İngiltere'de oynanmıştı. Manchester City iki kez öne geçtiği ilk maçı 3-2 kaybetmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı ise çarşamba akşamı İspanya'da oynandı. Bernabeu'daki mücadelede adeta Real Madrid şov vardı. Eflatun-beyazlılar, taraftarının önünde Pep Guardiola'nın Manchester City'sini adeta madara etti.

TEK GOL 90+'DA GELDİ

Maça oldukça hızlı başlayan Real, henüz dakikalar dördü gösterdiğinde Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile öne geçti. Harika bir aşırtma ile ağları havalandıran Fransız süper star, 33'te farkı ikiye çıkardı. Gvardiol'u pazara gönderen ve ardından Ederson'u mağlup eden Mbappe, 61'de bir kez daha City filelerini sarstı. City'nin tek golü 90+'da Gonzalez'den geldi: 3-1. Real, ortaya koyduğu oyunla hem futbol dersi verdi hem de rakibini turnuvanın dışına itti.

KYLIAN HAALAND'I GEÇTİ

Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, bu sezon İngiliz ekibiyle Premier Lig'de 19, Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 kez ağları havalandırarak toplamda 27 gole imza atmıştı. Manchester City karşısında hattrick yapan Kylian Mbappe, Real'le bu sezon 28'inci kez gol sevinci yaşadı ve kıyaslandığı rakibini gol sayısında geride bıraktı.

PEP'İN KARİYERİNİN EN KÖTÜSÜ

Manchester City'nin başında 9'uncu yılını geçiren Pep Guardiola, Real Madrid karşısında kariyerinin en kötü savunma performansını gösterdi. Şubat ayı itibarıyla Guardiola'nın çalıştırdığı takımlar, kalesinde en fazla 60 gol görmüştü. Real karşısında yenilen 3 golle bu sayı 61'e yükseldi.

CARLO'NUN ARDA TAKINTISI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Manchester City maçında Arda Güler'e yine şans tanımadı. Eflatun-beyazlılar, 3-0 öndeyken 83'te İtalyan çalıştırıcı, Modric'i oyuna aldı. Arda Güler ise yedek kulübesinde kaldı. Milli oyuncunun süre almamasına Türk futbolseverler kadar İspanyol taraftarlar da tepki gösterdi.