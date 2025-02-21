Kenan veda etti

Şampiyonlar Ligi play-off'unda nefes kesen maçlardan biri de Hollanda'da oynandı. İtalya'daki ilk karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanan ve tur için avantaj sağlayan Juventus, deplasmanda karşılaştığı PSV Eindhoven karşısında sahada pek varlık gösteremedi. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, dakikalar 53'ü gösterdiğinde Lang'ın pasında topla buluşan İvan Perisic, Philips Arena'yı ayağa kaldırdı.

77'DE OYUNA DAHİL OLDU

Bu gole Juventus'un yanıtı gecikmedi. 63'te Timothy Weah, skora dengeyi getirdi. Topun hakimiyetini taraftarının da desteğiyle eline alan PSV, 74'te İsmael Saibari'yle skoru 2-1'e taşıdı. Maç bu skorla sona erdi. İlk karşılaşmada 2-1 sonuçlandığı için maç uzatmaya gitti. 98'te PSV, Flamingo'nun attığı golle 3-1 öne geçti ve tur atlayan taraf oldu. Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Juventus'ta 77'de oyuna girdi. Ancak tur getirmedi.