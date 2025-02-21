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Haberler Futbol Liverpool ya da Barça fark etmez

Liverpool ya da Barça fark etmez

Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü, Monaco karşısında turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Milli oyuncumuz, "Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse bunu henüz düşünmedim. Kupayı kazanmak istiyorsak herkesi yenmeliyiz, yani herkes gelebilir. Liverpool ya da Barcelona olması fark etmez" cevabını verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Liverpool ya da Barça fark etmez
Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü, Monaco karşısında turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Milli oyuncumuz, "Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse bunu henüz düşünmedim. Kupayı kazanmak istiyorsak herkesi yenmeliyiz, yani herkes gelebilir. Liverpool ya da Barcelona olması fark etmez" cevabını verdi.
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