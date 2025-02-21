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Liverpool ya da Barça fark etmez
Benfica'nın yıldızı Orkun Kökçü, Monaco karşısında turu geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Milli oyuncumuz, "Bir sonraki turda Liverpool veya Barcelona ile eşleşeceksiniz, hangisi gelsin?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse bunu henüz düşünmedim. Kupayı kazanmak istiyorsak herkesi yenmeliyiz, yani herkes gelebilir. Liverpool ya da Barcelona olması fark etmez" cevabını verdi.
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