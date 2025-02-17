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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk: Derbide düşünebileceğim...

Galatasaray'da Okan Buruk: Derbide düşünebileceğim...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 19:42
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Galatasaray'da Okan Buruk: Derbide düşünebileceğim...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Çok zor bir deplasman, her takım için. Deplasmanlar genel olarak zor ama Galatasaray'a baktığımızda deplasmanlarda hep kazanan bir takım var. Bu sene sadece 3 beraberliğimiz var, 1'i deplasmanda. Puan farkını sürdürmek istiyoruz, kritik haftalara girdik. Ligdeki durumumuz çok iyi. Bir önceki maça göre elimde çok çok fazla oyuncu var. Benim elimi rahatlatan bir durum bu. Bir sonraki maçı düşünebileceğim bir kadro var.

Frankowski ilk 11, Eren'i de hazırlıyoruz. Lemina gibi çok önemli bir oyuncu var. Bugün süre verip hazırlamak istiyoruz. Oyunun devamında onu kullanacağız. Oynayacağımız oyun çok önemli, rakibin aşağı yukarı planlarını biliyoruz. Bunu yapınca geriye sahadaki öz güveniniz ve kaliteniz kalıyor. Bunları da sağlayacak bir kadromuz var.

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