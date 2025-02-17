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Haberler Galatasaray Arjantin'den flaş Torreira iddiası! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Arjantin'den flaş Torreira iddiası! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Arjantin basını yıldız oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ayrılabileceğini iddia etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Arjantin'den flaş Torreira iddiası! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Arjantin Ligi'nin köklü takımlarından Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdı.

Arjantin'den flaş Torreira iddiası! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Takvim'in Arjantin basınından derlediği habere göre; Boca Juniors, Arjantin Ligi'nin devre arasında Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor...

Arjantin'den flaş Torreira iddiası! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Haberde; Boca Juniors'un bu transfer için G.Saray'ın istediği ücretleri karşılamaya hazır olduğu ve eğer Sarı Kırmızılılar kabul ederse kiralama seçeneğini de masada tutacak...

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