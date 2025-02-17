Arjantin'den flaş Torreira iddiası! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için flaş transfer gelişmesi yaşanıyor. Arjantin basını yıldız oyuncunun sarı kırmızılı kulüpten ayrılabileceğini iddia etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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29 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 1 gol 6 asistlik performans gösterdi.
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