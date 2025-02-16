Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!
Trendyol Süper Lig'de taraftarlar, heyecanla 25. haftayı bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yolunda yarışan iki takım için hayati bir öneme sahipken dev derbi öncesi tehlike çanları çalıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
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Anderlecht'i 3-0 yenerek Avrupa'da son 16'ya göz kırpan Fenerbahçe, Mourinho'nun önderliğinde dev derbiden de galip ayrılarak iki kulvarda da liderlik bayrağını sırtlamak isteyecek.
AZ Alkmaar'a karşı deplasmanda 4-1 mağlup gelen ve son dönemlerde savunma hattında alarm veren Galatasaray ise, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek namağlup liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek.
Süper Lig'in 24. daftasında derbiden önceki son karşılaşmalar oynanacakken Fenerbahçe ve Galatasaray'da ikişer futbolcu için alarm hali bulunmakta.
İKİ TAKIM DA İKİ OYUNCUSU İÇİN ALARMDA
Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı kırmızılılarda ise Ahmed Kutucu ve Yunus Akgün kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, 24. hafta müsabakalarında kart görmeleri halinde dev derbide sahada olamayacak.
RİSKE EDİLMEYECEK
Sakatlıktan dönen Yunus Akgün'ün AZ Alkmaar ve Fenerbahçe mücadelelerinde sahada hazır bulunabilmesi için Çaykur Rizespor maçında riske edilmeyeceği iddia ediliyor.
İki takımda da sakatlıklardan ötürü kadro derinliği problemleri yaşanırken cezalı duruma düşecek herhangi bir oyuncu, derbide skoru dolaylı yoldan etkileyebilir.
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