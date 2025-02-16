  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

Trendyol Süper Lig'de taraftarlar, heyecanla 25. haftayı bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, şampiyonluk yolunda yarışan iki takım için hayati bir öneme sahipken dev derbi öncesi tehlike çanları çalıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 12:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi tehlike çanları çalıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

Sezon başından bu yana zirve takibini sürdüren sarı lacivertliler, 6 puanlık maç için lider ile sahasında mücadele edecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

6. haftada Galatasaray'ı ağırlayan Kanaryalar, bu maçı 3-1 kaybetmesinin ardından hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde olumlu bir grafik çizmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

Anderlecht'i 3-0 yenerek Avrupa'da son 16'ya göz kırpan Fenerbahçe, Mourinho'nun önderliğinde dev derbiden de galip ayrılarak iki kulvarda da liderlik bayrağını sırtlamak isteyecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

AZ Alkmaar'a karşı deplasmanda 4-1 mağlup gelen ve son dönemlerde savunma hattında alarm veren Galatasaray ise, Fenerbahçe'yi sahasında yenerek namağlup liderliğini sürdürmeyi hedefleyecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

Süper Lig'in 24. daftasında derbiden önceki son karşılaşmalar oynanacakken Fenerbahçe ve Galatasaray'da ikişer futbolcu için alarm hali bulunmakta.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

İKİ TAKIM DA İKİ OYUNCUSU İÇİN ALARMDA

Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı kırmızılılarda ise Ahmed Kutucu ve Yunus Akgün kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, 24. hafta müsabakalarında kart görmeleri halinde dev derbide sahada olamayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

RİSKE EDİLMEYECEK

Sakatlıktan dönen Yunus Akgün'ün AZ Alkmaar ve Fenerbahçe mücadelelerinde sahada hazır bulunabilmesi için Çaykur Rizespor maçında riske edilmeyeceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

İki takımda da sakatlıklardan ötürü kadro derinliği problemleri yaşanırken cezalı duruma düşecek herhangi bir oyuncu, derbide skoru dolaylı yoldan etkileyebilir.

O yıldız kritik maçlarda geri dönüyor!
F.Bahçe'ye Fildişi Sahilli kanat!
DİĞER
Eski eşten Özcan Deniz’e darp suçlaması! Fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı
Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah'a, Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri
Yazarlar dev mücadeleyi yorumladı! "Cesaretsiz zafer olmaz!"
G.Saray'dan kaleci bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi tehlike çanları! Derbi öncesi tehlike çanları! 12:15
Juventus-Inter maçı ne zaman? Juventus-Inter maçı ne zaman? 12:11
Parma-Roma maçı ne zaman? Parma-Roma maçı ne zaman? 11:56
Fiorentina-Como maçı ne zaman? Fiorentina-Como maçı ne zaman? 11:50
O yıldız kritik maçlarda geri dönüyor! O yıldız kritik maçlarda geri dönüyor! 11:35
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman? 11:32
Daha Eski
İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman İkas Eyüpspor-Bellona Kayserispor maçı ne zaman 11:10
Şengün All-Star öncesi parkede! Şengün All-Star öncesi parkede! 10:57
Skriniar geldiği gibi gidiyor mu? Skriniar geldiği gibi gidiyor mu? 10:47
Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman? Tümosan Konyaspor-Reeder Samsunspor maçı ne zaman? 10:45
Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman? Esenler Erokspor-Erzurumspor maçı ne zaman? 10:16
Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği-Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? 10:10