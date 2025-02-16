Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbi öncesi tehlike çanları!

İKİ TAKIM DA İKİ OYUNCUSU İÇİN ALARMDA Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor'a konuk olacak sarı kırmızılılarda ise Ahmed Kutucu ve Yunus Akgün kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, 24. hafta müsabakalarında kart görmeleri halinde dev derbide sahada olamayacak.