Muslera’dan dikkat çeken paylaşım: “Doğru düşünmek ustalıktır, sakinlik güç”

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, son günlerde eleştirilerin odağında yer alırken sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru düşünmek ustalıktır, sakinlik güç" ifadelerine yer verdi. Muslera'nın bu sözleri, özellikle son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilerle bağlantılı olarak yorumlandı.

Tecrübeli file bekçisi, son haftalardaki performansı nedeniyle bazı futbol yorumcuları ve taraftarlar tarafından eleştirilmişti.