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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Arjantinli futbolcu ile 2 Avrupa devinin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 15:25
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Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

Galatasaray'da sezon sonuna dek sakatlığından dolayı oynayamayacak Icardi, buna rağmen adını sıkça konuşturuyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

Sarı kırmızılıların adeta starı olan Icardi, bir süre önce ağır bir sakatlık yaşamış ve yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı ifade edilmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

Icardi'nin sahalara dönüş tarihine dair kulüp doktoru Yener İnce, tedavisinde bir sorun çıkmaması halinde yıldız oyuncunun Temmuz ya da Ağustos'ta sahalara dönebileceğini ifade etmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

2 DEV KULÜP ICARDI'YE TALİP OLDU

Sakatlığı bulunmasına rağmen Mauro Icardi için transfer dedikoduları yayılmaya başlandı. Yıldız oyuncuya daha önce Real Sociedad ve Girona talip olmuş, yakından takip etmeye başlamıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

Şimdi de Icardi'ye Avrupa'nın 2 önemli kulübü talip oldu. Hürriyet'te derlenen habere göre Napoli ve Roma, Mauro Icardi'nin transfer durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

Her iki kulübün de Icardi'ye teklif hazırlığında olduğu, oyuncunun durumunu takip ettiği ve iyileşme sürecinin tamamlanması halinde teklif yapacağı kaydedildi.

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