Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!
Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Arjantinli futbolcu ile 2 Avrupa devinin yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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2 DEV KULÜP ICARDI'YE TALİP OLDU
Sakatlığı bulunmasına rağmen Mauro Icardi için transfer dedikoduları yayılmaya başlandı. Yıldız oyuncuya daha önce Real Sociedad ve Girona talip olmuş, yakından takip etmeye başlamıştı.
Şimdi de Icardi'ye Avrupa'nın 2 önemli kulübü talip oldu. Hürriyet'te derlenen habere göre Napoli ve Roma, Mauro Icardi'nin transfer durumunu yakından takip ediyor.
Her iki kulübün de Icardi'ye teklif hazırlığında olduğu, oyuncunun durumunu takip ettiği ve iyileşme sürecinin tamamlanması halinde teklif yapacağı kaydedildi.
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