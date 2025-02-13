Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi için Avrupa devleri sıraya girdi!

Galatasaray'da sezon sonuna dek sakatlığından dolayı oynayamayacak Icardi, buna rağmen adını sıkça konuşturuyor.

Sarı kırmızılıların adeta starı olan Icardi, bir süre önce ağır bir sakatlık yaşamış ve yapılan kontroller sonrası sezonu kapattığı ifade edilmişti.