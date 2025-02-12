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Haberler Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. RAMS Park'ta oynanacak dev maçı yabancı hakemin yönetebileceği öne sürülürken, aday isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 10:28
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Şampiyonluk yarışı veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, karşı karşıya gelecek.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş başlarken, dev derbiyi hangi hakemin yöneteceği merak konusu oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Fenerbahçe kritik mücadele için yabancı hakem talep ederken, TFF'nin konuyla ilgili henüz kararını vermediği öğrenildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Öte yandan derbiyi yönetmesi beklenen yerli ve yabancı hakemlerin listesi ortaya çıktı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

FAVORİ HALİL UMUT MELER

Hürriyet'in haberine göre, TFF'nin zorlu mücadeleye tecrübeli bir isim atamak istediği ve favorinin Halil Umut Meler, ikinci adayınsa Atilla Karaoğlan olduğu kaydedildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

YABANCIDA İLK ADAY MARCINIAK

Yabancı hakem kararı çıkması durumunda ise favorinin Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olduğu aktarıldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Polonyalı hakem geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetmekten mutluluk duyacağını söylemişti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

TFF Danışmanı Vitor Melo Pereira'nın etkisiyle Portekizli bir hakemin de derbiye atanabileceği belirtildi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

3 YABANCI ADAY DAHA VAR

Öte yandan Szymon Marciniak dışında İskandinav ülkelerinin FIFA elit kategorideki hakemleri de gündemde.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...

Bu durumdaki adayların ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas ve İsveç Futbol Federasyonu'ndan Tess Olofsson olduğu kaydedildi.

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