Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için bomba iddia! Yabancı hakem...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. RAMS Park'ta oynanacak dev maçı yabancı hakemin yönetebileceği öne sürülürken, aday isimler de ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecanlı bekleyiş başlarken, dev derbiyi hangi hakemin yöneteceği merak konusu oldu.
Fenerbahçe kritik mücadele için yabancı hakem talep ederken, TFF'nin konuyla ilgili henüz kararını vermediği öğrenildi.
Öte yandan derbiyi yönetmesi beklenen yerli ve yabancı hakemlerin listesi ortaya çıktı.
FAVORİ HALİL UMUT MELER
Hürriyet'in haberine göre, TFF'nin zorlu mücadeleye tecrübeli bir isim atamak istediği ve favorinin Halil Umut Meler, ikinci adayınsa Atilla Karaoğlan olduğu kaydedildi.
YABANCIDA İLK ADAY MARCINIAK
Yabancı hakem kararı çıkması durumunda ise favorinin Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olduğu aktarıldı.
Polonyalı hakem geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yönetmekten mutluluk duyacağını söylemişti.
TFF Danışmanı Vitor Melo Pereira'nın etkisiyle Portekizli bir hakemin de derbiye atanabileceği belirtildi.
3 YABANCI ADAY DAHA VAR
Öte yandan Szymon Marciniak dışında İskandinav ülkelerinin FIFA elit kategorideki hakemleri de gündemde.
Bu durumdaki adayların ise Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas ve İsveç Futbol Federasyonu'ndan Tess Olofsson olduğu kaydedildi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun iyi ilişkilerinin olduğu UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in ülkesi Slovenya'nın bir numaralı hakemi Slavko Vincic de bir diğer aday olduğu öğrenildi.
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