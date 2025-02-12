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Dev Altınordu hamlesi
Altyapı takımlarını kapatan Altınordu'dan 2010 ve 2011 doğumlu 12 futbolcu Galatasaray'a gitti. 2010 doğumlu; Yusuf Sivaslıoğlu, Ahmet Tuğrul Tuğluoğlu, Doruk Kadiroğlu, Eren Topaloğlu, Kuzey Yıldız, Mert Samed Selam, Muhammet Burak Görgün ile 2011 doğumlu; Poyraz Kirişkuzu, Yağız Ünlen, Yusuf Bayram, Ahmet Poyraz Çakmak'la sözleşme imzalandı. Törene Okan Buruk ve Yunus Akgün de katıldı.
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