Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Fransız ekibi RC Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, oyuncunun geçici transferi konusunda Lens ve Frankowski ile görüşmelere başlandığını belirtti.

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İşte Galatasaray'ın açıklaması...

Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/zLwNRlskeV — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 10, 2025

FRANKOWSKI'DEN TARAFTARA MESAJ

Galatasaray'ın transferini açıkladığı Przemyslaw Frankowski uçaktan Galatasaray taraftarına bir mesaj gönderdi. İşte o mesaj...