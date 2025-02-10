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Haberler Galatasaray Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini resmen açıkladı

Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, Fransız ekibi RC Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 17:23 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 17:44
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Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Fransız ekibi RC Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi için resmi görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, oyuncunun geçici transferi konusunda Lens ve Frankowski ile görüşmelere başlandığını belirtti.

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İşte Galatasaray'ın açıklaması...

FRANKOWSKI'DEN TARAFTARA MESAJ

Galatasaray'ın transferini açıkladığı Przemyslaw Frankowski uçaktan Galatasaray taraftarına bir mesaj gönderdi. İşte o mesaj...

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