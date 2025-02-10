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Haberler Kimdir Frankowski kimdir? Przemysław Adam Frankowski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mevkisi nedir?

Frankowski kimdir? Przemysław Adam Frankowski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mevkisi nedir?

Galatasaray yeni transfer görüşmelerine devam ediyor. Przemysław Adam Frankowski ise taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Frankowski kimdir? Przemysław Adam Frankowski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mevkisi nedir? sorguları yapılırken detayları sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 Pazartesi 18:50
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Frankowski kimdir? Przemysław Adam Frankowski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mevkisi nedir?

Polonyalı futbolcu Franskowski, Galatasaray'la adının anılması üzerine futbol severler tarafından araştırılmaya başladı. Kariyerine genç yaşta başlayan futbolcu hakkında "Frankowski kimdir? Przemysław Adam Frankowski kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Mevkisi nedir?" sorularının yanıtları haberimizde...

FRANSKOWSKI KİMDİR?

Przemysław Frankowski 12 Nisan 1995'te Gdańsk'te doğmuştur. Polonyalı milli futbolcudur. Orta saha bölgesinde görev yapmaktadır.

FRANSKOWSKI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Frankowski, futbol kariyerine Lechia Gdańsk altyapısında başladı. 2014 yılında Jagiellonia Białystok takımının alt yapısına transfer oldu ve orada dört yıl oynadı.

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