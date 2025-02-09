Hakaret iddialarına cevap! Okan Buruk Murat Sancak’ın açıklamalarını yalanladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın kendisine yönelik sert ifadeler kullanması ve Barasi'ye küfür ettiğini iddia etmesi üzerine bir açıklama yaptı. Buruk, Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiği yönündeki iddialarını kesin bir dille reddetti.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Murat Sancak'ın rakip takım oyuncusuna hakaret ettiğim yönündeki iddiası tamamen gerçek dışıdır. Bu hayali iddianın, bugün oynanan senaryonun bir devamı olduğunu kamuoyuna bildirmek isterim" şeklinde konuştu.