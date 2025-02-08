TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

Sarı kırmızılı yönetimin listesindeki 3 futbolcu için Fransız temsilcileri ile temasa geçtiği ve pazarlık masasına oturulduğu ortaya çıktı.

LYON'DAN 2 ADAY Cimbom'un Olympique Lyon ile 2 isim için görüşmeler gerçekleştirdiği açıklandı. Bu isimlerden biri 32 yaşındaki Clinton Mata oldu.