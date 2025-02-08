TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu
Ara transfer döneminde Alvaro Morata transferi ile adından söz ettiren ve son olarak Carlos Cuesta'yı renklerine bağlayan Galatasaray, yönünü sağ bek transferine döndü. Sarı kırmızılıların Fransa Ligue 1'de boy gösteren 3 oyuncu için sunduğu teklifler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 10:40
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Fenerbahçe maçında 90 dakika sahada kalan ve performansı ile dikkat çeken Angolalı sağ ayak, bu sezon Ligue 1'de 17 maçta 1.447 dakika sahada kaldı ve 3 asist katkısı sundu.
Sarı kırmızılıların bir diğer sağ bek adayının Ainsley Maitland-Niles olduğu ortaya çıktı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan derlediği bilgiye göre Galatasaray, 27 yaşındaki İngiliz için kiralama teklifinde bulundu.
Ancak Ligue 1 ekibi, çok yönlü oyuncu için sunulan teklife olumsuz yanıt verdi.
POLONYALI İSİM GÜNDEMDE
Florya yönetiminin sağ bek transferi için bir diğer hedefi ise RC Lens forması giyen Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski oldu.
8 milyon Euro değere sahip olan 29 yaşındaki isim için sarı kırmızılıların ilk teklifinin reddedildiği aktarıldı.
Öte yandan pazarlıkların devam edeceği ve Cimbom'un oyuncu için sunduğu teklifi cüzi miktarda arttırması durumunda oyuncuyu renklerine bağlayabileceği açıklandı.
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