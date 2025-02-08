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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

Ara transfer döneminde Alvaro Morata transferi ile adından söz ettiren ve son olarak Carlos Cuesta'yı renklerine bağlayan Galatasaray, yönünü sağ bek transferine döndü. Sarı kırmızılıların Fransa Ligue 1'de boy gösteren 3 oyuncu için sunduğu teklifler ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 10:40
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

Devre arasında kadroya yapacağı takviyeler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğunu korumak isteyen Galatasaray, yönünü sağ bek transferine döndü.

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

Sarı kırmızılı yönetimin listesindeki 3 futbolcu için Fransız temsilcileri ile temasa geçtiği ve pazarlık masasına oturulduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

LYON'DAN 2 ADAY

Cimbom'un Olympique Lyon ile 2 isim için görüşmeler gerçekleştirdiği açıklandı. Bu isimlerden biri 32 yaşındaki Clinton Mata oldu.

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

Fenerbahçe maçında 90 dakika sahada kalan ve performansı ile dikkat çeken Angolalı sağ ayak, bu sezon Ligue 1'de 17 maçta 1.447 dakika sahada kaldı ve 3 asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

Sarı kırmızılıların bir diğer sağ bek adayının Ainsley Maitland-Niles olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Foot Mercato'dan derlediği bilgiye göre Galatasaray, 27 yaşındaki İngiliz için kiralama teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

Ancak Ligue 1 ekibi, çok yönlü oyuncu için sunulan teklife olumsuz yanıt verdi.

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

POLONYALI İSİM GÜNDEMDE

Florya yönetiminin sağ bek transferi için bir diğer hedefi ise RC Lens forması giyen Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski oldu.

TRANSFER HABERİ | Galasaray'dan Fransa'ya sağ bek çıkarması! 3 oyuncu için teklif sunuldu

8 milyon Euro değere sahip olan 29 yaşındaki isim için sarı kırmızılıların ilk teklifinin reddedildiği aktarıldı.

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