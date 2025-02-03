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Haberler Galatasaray Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı

Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, bu sezon performansıyla beklentilerin gerisinde kalan Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı forvetin transferi konusunda Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 18:08
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ALP ÜLGENALP
Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı

Sarı-kırmızılı ekip, Milan'dan Alvaro Morata'yı transfer ederken bu sezon beklentilerin altında kalan Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı

Fransa basınından L'Equipe'in haberine göre, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt Batshuayi'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı

Alman ekibi, forvet hattını güçlendirmek amacıyla Belçikalı golcüyü kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor ve Bundesliga'da transfer dönemi kapanmadan bu anlaşmayı tamamlamak istiyor.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan ve yalnızca 5 kez ilk 11'de görev alan Batshuayi 7 gol, 2 asist kaydetti.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı

Ancak performansıyla beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncu, sık sık eleştirilen isimlerden biri oldu.

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