Galatasaray’da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! Eintracht Frankfurt’la görüşmeler başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, bu sezon performansıyla beklentilerin gerisinde kalan Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Belçikalı forvetin transferi konusunda Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt ile görüşmelere başladı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)
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Alman ekibi, forvet hattını güçlendirmek amacıyla Belçikalı golcüyü kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor ve Bundesliga'da transfer dönemi kapanmadan bu anlaşmayı tamamlamak istiyor.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan ve yalnızca 5 kez ilk 11'de görev alan Batshuayi 7 gol, 2 asist kaydetti.
Ancak performansıyla beklentilerin altında kalan tecrübeli oyuncu, sık sık eleştirilen isimlerden biri oldu.
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