Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...
Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yönetim, Ajax maçı sonrası 22 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan ile görüştü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sarı kırmızılı yöneticiler geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro'ya Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan ile bir araya geldi.
Görüşmede Futbol Direktörü Ayhan Akman, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demirel yer aldı.
22 yaşındaki Trabzonlu stoperin adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
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