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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...

Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yönetim, Ajax maçı sonrası 22 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan ile görüştü. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaştı

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Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı 2-1 Ajax kazandı.

Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...

Maçın ardından Galatasaray yöneticilerin gündeminde transfer vardı.

Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...

Sarı kırmızılı yöneticiler geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro'ya Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan ile bir araya geldi.

Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...

Görüşmede Futbol Direktörü Ayhan Akman, Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Galatasaray Gelişim Direktörü Fatih Demirel yer aldı.

Galatasaray'da Ajax maçı sonrası transfer görüşmesi! Ahmetcan Kaplan...

22 yaşındaki Trabzonlu stoperin adı Fenerbahçe ile de anılıyor.

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