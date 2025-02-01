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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız hakkında son olarak İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İtalya'nın dev ekiplerinden o takımın sezon sonu mevcut santrforunu göndererek Osimhen'i transfer etmek istediği belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 13:09
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Yıldız golcünün yeni sezonda sarı kırmızılılarda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Cimbom'un, Nijeryalı forvet için girişimlerde bulunduğu ve 75 milyon Euro'luk bonservis ücreti için sponsor arayışında olduğu ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Öte yandan 26 yaşındaki santrfora Avrupa'dan dev kulüplerin de talip olduğu belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Bunun yanı sıra Victor Osimhen hakkında yeni bir transfer iddiası geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

İşte ayrıntılar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

OSIMHEN'E FLAŞ TALİP!

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırıp Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Haberde; her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde Juventus'un, yaz aylarında Vlahovic'e veda ederek Osimhen için ciddi girişimlerde bulunacağı aktarıldı.

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