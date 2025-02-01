GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Cimbom'un, Nijeryalı forvet için girişimlerde bulunduğu ve 75 milyon Euro'luk bonservis ücreti için sponsor arayışında olduğu ifade edilmişti.