GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor! O yıldızın yerine istiyorlar
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen hakkında önemli transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız hakkında son olarak İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İtalya'nın dev ekiplerinden o takımın sezon sonu mevcut santrforunu göndererek Osimhen'i transfer etmek istediği belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Öte yandan 26 yaşındaki santrfora Avrupa'dan dev kulüplerin de talip olduğu belirtilmişti.
Bunun yanı sıra Victor Osimhen hakkında yeni bir transfer iddiası geldi.
Konuya dair haberi ise İtalyan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
OSIMHEN'E FLAŞ TALİP!
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırıp Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor.
Haberde; her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde Juventus'un, yaz aylarında Vlahovic'e veda ederek Osimhen için ciddi girişimlerde bulunacağı aktarıldı.
BU SEZON 21 MAÇA ÇIKTI!
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray'da toplam 21 karşılaşmada boy gösterdi.
Golcü isim bu maçlarda 17 gol ve 5 asistle oynadı.
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