TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 22. dakikada Victor Osimhen'le penaltıdan öne geçti. Müsabakada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Bu sonuçla namağlup liderliğini devam ettiren Galatasaray, 20. maçında 17. galibiyetini aldı. Üç beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e çıkartarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 9 puana yükseltti.