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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak isimlere çevrildi. Bu doğrultuda Cimbom'a, büyük umutlarla gelen yıldız isimle yollarının ayrılmasına karar verildiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLER

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 16:21
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 22. dakikada Victor Osimhen'le penaltıdan öne geçti. Müsabakada başka gol olmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Bu sonuçla namağlup liderliğini devam ettiren Galatasaray, 20. maçında 17. galibiyetini aldı. Üç beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 54'e çıkartarak en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 9 puana yükseltti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

GALATASARAY, 2 MAÇ SONRA KAZANDI

Galatasaray, 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynadığı maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretini dindirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

SON 26 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

MUSLERA, GALATASARAY TARİHİNDE EN FAZLA LİG MAÇI OYNAYAN OYUNCU OLDU

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Muslera, Konyaspor karşısında da 429. müsabakasına çıkarak sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu konumuna geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

AHMED KUTUCU, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk karşılaşmasında görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Ahmed Kutucu, karşılaşmada 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Milli futbolcu, oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra sarı kart gördü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

GABRIEL SARA, 3 KARŞILAŞMA SONRA YENİDEN SAHADA

Sakatlığı sebebiyle bir süredir oynayamayan Gabriel Sara, 3 resmi maçın ardından Konyaspor karşılaşmasında forma şansı buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaraylı taraftarların alkışları eşliğinde müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

OSIMHEN, TÜM KULVARLARDA 16. GOLÜNÜ ATTI

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maçta 16 gole ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Süper Lig'de de Konyaspor mücadelesiyle 15. maçına çıkan Osimhen, 22. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak 12. golünü attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

11 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI

Konyaspor'a karşı gol izni vermeyen Galatasaray, 11 maç sonra kalesini gole kapadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Bu sezon 31 resmi maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmaların 26'sında kalesinde golü gördü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de toplam 5 maçta kalesini gole kapadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Galatasaray'da, Tümosan Konyaspor maçı sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Sarı-kırmızılılarda zorlu maçın ardından flaş bir vedanın gerçekleşebileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Cimbom'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir'in önümüzdeki günlerde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki genç oyuncuya özellikle Belçika Ligi'nden talipler olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Yusuf Demir bu sezon Galatasaray'da toplam 8 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti

Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Yusuf'un, sarı-kırmızılılarla olan kontratı 2026'da bitecek.

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