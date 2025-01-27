TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da flaş ayrılık kararı! Okan Buruk biletini kesti
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kadroya katılacak isimler merak edilirken diğer yandan gözler vedalaşacak isimlere çevrildi. Bu doğrultuda Cimbom'a, büyük umutlarla gelen yıldız isimle yollarının ayrılmasına karar verildiği öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLER
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GALATASARAY, 2 MAÇ SONRA KAZANDI
Galatasaray, 2 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'le oynadığı maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek iki maçlık galibiyet hasretini dindirdi.
SON 26 MAÇTA YENİLMEDİ
Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.
Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.
MUSLERA, GALATASARAY TARİHİNDE EN FAZLA LİG MAÇI OYNAYAN OYUNCU OLDU
Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor karşılaşmasıyla sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu ünvanını aldı.
Atakaş Hatayspor'a karşı Süper Lig'deki 428. maçını oynayarak Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale eden Muslera, Konyaspor karşısında da 429. müsabakasına çıkarak sarı-kırmızılıların tarihinde en fazla lig maçına çıkan oyuncu konumuna geldi.
AHMED KUTUCU, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan kadrosuna dahil ettiği Ahmed Kutucu, sarı-kırmızılı formayla ilk karşılaşmasında görev aldı.
Ahmed Kutucu, karşılaşmada 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Milli futbolcu, oyuna dahil olduktan 1 dakika sonra sarı kart gördü.
GABRIEL SARA, 3 KARŞILAŞMA SONRA YENİDEN SAHADA
Sakatlığı sebebiyle bir süredir oynayamayan Gabriel Sara, 3 resmi maçın ardından Konyaspor karşılaşmasında forma şansı buldu.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, Galatasaraylı taraftarların alkışları eşliğinde müsabakanın 80. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.
OSIMHEN, TÜM KULVARLARDA 16. GOLÜNÜ ATTI
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 20 resmi maçta 16 gole ulaştı.
Sezon başında İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta 4 gol kaydetti.
Süper Lig'de de Konyaspor mücadelesiyle 15. maçına çıkan Osimhen, 22. dakikada penaltıdan fileleri havalandırarak 12. golünü attı.
11 MAÇ SONRA KALESİNİ GOLE KAPADI
Konyaspor'a karşı gol izni vermeyen Galatasaray, 11 maç sonra kalesini gole kapadı.
Bu sezon 31 resmi maça çıkan Galatasaray, bu karşılaşmaların 26'sında kalesinde golü gördü.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yiyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de toplam 5 maçta kalesini gole kapadı.
GÖZLER TRANSFERDE!
Öte yandan Galatasaray'da, Tümosan Konyaspor maçı sonrası gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Sarı-kırmızılılarda zorlu maçın ardından flaş bir vedanın gerçekleşebileceği iddia edildi.
Cimbom'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir'in önümüzdeki günlerde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; 21 yaşındaki genç oyuncuya özellikle Belçika Ligi'nden talipler olduğu aktarıldı.
Yusuf Demir bu sezon Galatasaray'da toplam 8 maça çıkmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.
Güncel piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Yusuf'un, sarı-kırmızılılarla olan kontratı 2026'da bitecek.
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