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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da ara transfer döneminde tüm planlar stoper transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu noktada aradığı ismi Almanya'da buldu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor... Hedef bölgelerden birisi de savunma hattı olarak öne çıkıyor. Milan Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Sarı-Kırmızılı takım için flaş bir iddia gündeme geldi. Cimbom'un Union Berlin forması giyen Diogo Leite'ye gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...

1.90 boyundaki savunmacı için görüşmelerin sıklaştığı ifade ediliyor. 26 yaşındaki yıldız geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 7 milyon Euro bedel karşılığında alınmıştı. Sol ayaklı stoperin Galatasaray'a çok sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...

Takvim'de yer alan habere göre Leite'nin şu andaki tahmini piyasa değerinin 17 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Aslan'ın bu transfer için bütün şartlarını zorlayacağı belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Portekizli savunmacıya onay verdiği gelen bilgiler arasında.

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