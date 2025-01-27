Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Hakim Ziyech'in transfer sürecinde yaşanan kriz devam ediyor. Faslı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak konusunda acele etmediği belirtiliyor. İşte Ziyech transferindeki son gelişmeler… (GS spor haberleri)
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Taraflar arasındaki farkın 500 bin euroya kadar düştüğü belirtilirken deneyimli futbolcunun önümüzdeki günlerde anlaşmaya vararak Türkiye'den ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekip, Ziyech ile yollarını ayırarak transfer dönemi bitmeden kadroda yeni düzenlemeler yapmayı hedefliyor.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakim Ziyech, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta görev aldı ve toplamda 320 dakika sahada kaldı.
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