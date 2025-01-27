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Haberler Galatasaray Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!

Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'ın yollarını ayırmayı planladığı Hakim Ziyech'in transfer sürecinde yaşanan kriz devam ediyor. Faslı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmak konusunda acele etmediği belirtiliyor. İşte Ziyech transferindeki son gelişmeler… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 10:18
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Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!

Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi devam ediyor.

Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!

Sarı-kırmızılı kulüp, Faslı futbolcuyla yollarını ayırmaya çalışırken Ziyech'in bu süreçte aceleci davranmadığı öğrenildi.

Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!

Galatasaray ile olan alacakları konusunda pazarlıklarını sürdüren Ziyech, aynı zamanda Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmelerini yavaş bir tempoda yürütüyor.

Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!

Taraflar arasındaki farkın 500 bin euroya kadar düştüğü belirtilirken deneyimli futbolcunun önümüzdeki günlerde anlaşmaya vararak Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!

Sarı-kırmızılı ekip, Ziyech ile yollarını ayırarak transfer dönemi bitmeden kadroda yeni düzenlemeler yapmayı hedefliyor.

Galatasaray’da Hakim Ziyech çıkmazı!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakim Ziyech, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maçta görev aldı ve toplamda 320 dakika sahada kaldı.

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