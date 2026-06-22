2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maçlarında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Philadelphia Eagles'ın maçlarını oynadığı 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadı'nda yapılan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya 40 yıllık aranın ardından geri dönen Irak ile karşı karşıya geldi.

Statta 68 bin 324 taraftarın izlediği karşılaşmaya etkili hücumlarla başlayan Fransa, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Olise, ceza alanı dışındaki Mbappe'ye yerden bir pas gönderdi. Mbappe ceza alanı ön çizgisinin gerisinde sol ayağıyla bir plase vuruş yaptı ve top uzak köşeden filelerle buluştu.

Maçın 26. dakikasında Irak, sakatlık nedeniyle erken bir oyuncu değişikliğine gitti. Irak'ta sakatlık yaşayan Hussein, su molası sırasında oyundan çıktı ve yerine Al Hamadi girdi.

İlk yarının son 15 dakikasında yağmur şiddetini artırdı ve hazırlıksız yakalanan bazı taraftarlar tribünleri boşaltarak kapalı alanlara geçti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Mbappe, kalecinin önde olduğunu gördü ve ceza alanının uzağında bir noktadan kaleye şutunu gönderdi ve top üstten auta çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maçlarında Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup ederek son 32 turuna çıkmayı garantiledi.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Philadelphia Eagles'ın maçlarını oynadığı 69 bin kişi kapasiteli Philadelphia Stadı'nda yapılan karşılaşmada, 2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, turnuvaya 40 yıllık aranın ardından geri dönen Irak ile karşı karşıya geldi.

Statta 68 bin 324 taraftarın izlediği karşılaşmaya etkili hücumlarla başlayan Fransa, 14. dakikada 1-0 öne geçti. Olise, ceza alanı dışındaki Mbappe'ye yerden bir pas gönderdi. Mbappe ceza alanı ön çizgisinin gerisinde sol ayağıyla bir plase vuruş yaptı ve top uzak köşeden filelerle buluştu.

Maçın 26. dakikasında Irak, sakatlık nedeniyle erken bir oyuncu değişikliğine gitti. Irak'ta sakatlık yaşayan Hussein, su molası sırasında oyundan çıktı ve yerine Al Hamadi girdi.

İlk yarının son 15 dakikasında yağmur şiddetini artırdı ve hazırlıksız yakalanan bazı taraftarlar tribünleri boşaltarak kapalı alanlara geçti.

Karşılaşmanın 41. dakikasında Mbappe, kalecinin önde olduğunu gördü ve ceza alanının uzağında bir noktadan kaleye şutunu gönderdi ve top üstten auta çıktı.

Fransa, devreye 1-0 önde girdi.

İlk yarı bittikten sonra futbolcular soyunma odasına giderken şiddetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı, tribünlerin boşaltılması istendi ve karşılaşmanın ikinci yarısının başlamasının gecikeceği bildirildi.

Maçın ikinci yarısı şiddetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 2 saatlik gecikme ile başladı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fransa, 2-0 öne geçerken gol yine Mbappe'den geldi. Irak savunmasındaki anlaşmazlıkta Tahseen'in kalecisine göndermek istediği pas, ceza sahası içindeki Dembele'nin önüne düştü ve Dembele topu Mbappe'ye aktardı ve o da Dünya Kupası tarihinde 16. golünü kolay bir şekilde ağlara gönderdi.

Maçın 66. dakikasında fark üçe çıktı. Olise, ceza alanı sağ çaprazından Dembele'ye pasını aktardı. Dembele, topu kontrol edip uzak köşeye vuruşunu gönderdi ve top filelerle buluştu.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup etti ve son 32 turuna kalmayı garantiledi. Fransa, ilk maçında da Senegal'i 3-1 yenmişti.

MBAPPE'NİN 16. DÜNYA KUPASI GOLÜ

Mbappe, maçta attığı 2 golle dünya kupalarında 16. golünü kaydetti.

Fransız futbolcu, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak 60 gole ulaştı.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

I Grubu'nda Fransa, Senegal, Norveç ve Irak yer alıyor.

2018 ŞAMPİYONU VE 2022 FİNALİSTİ FRANSA

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorilerinden gösteriliyor.

Fransa, FIFA dünya sıralamasında 2'nci, Irak ise 55'inci sırada yer alıyor.

İlk yarı bittikten sonra futbolcular soyunma odasına giderken şiddetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı, tribünlerin boşaltılması istendi ve karşılaşmanın ikinci yarısının başlamasının gecikeceği bildirildi.

Maçın ikinci yarısı şiddetli gök gürültülü sağanak nedeniyle 2 saatlik gecikme ile başladı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fransa, 2-0 öne geçerken gol yine Mbappe'den geldi. Irak savunmasındaki anlaşmazlıkta Tahseen'in kalecisine göndermek istediği pas, ceza sahası içindeki Dembele'nin önüne düştü ve Dembele topu Mbappe'ye aktardı ve o da Dünya Kupası tarihinde 16. golünü kolay bir şekilde ağlara gönderdi.

Maçın 66. dakikasında fark üçe çıktı. Olise, ceza alanı sağ çaprazından Dembele'ye pasını aktardı. Dembele, topu kontrol edip uzak köşeye vuruşunu gönderdi ve top filelerle buluştu.

Maçta başka gol olmayınca Fransa, Irak'ı 3-0 mağlup etti ve son 32 turuna kalmayı garantiledi. Fransa, ilk maçında da Senegal'i 3-1 yenmişti.

MBAPPE'NİN 16. DÜNYA KUPASI GOLÜ

Mbappe, maçta attığı 2 golle dünya kupalarında 16. golünü kaydetti.

Fransız futbolcu, milli takım tarihinin en golcü oyuncusu olarak 60 gole ulaştı.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

I Grubu'nda Fransa, Senegal, Norveç ve Irak yer alıyor.

2018 ŞAMPİYONU VE 2022 FİNALİSTİ FRANSA

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorilerinden gösteriliyor.

Fransa, FIFA dünya sıralamasında 2'nci, Irak ise 55'inci sırada yer alıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Kylian Mbappe! Dünya Kupaları'nın golcüsü sol ayağıyla müthiş bir vuruş çıkardı! 🇫🇷 pic.twitter.com/pLKWudJ8xS — TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026

⚽️ Irak savunmasında inanılmaz hata! Mbappe farkı ikiye çıkardı! pic.twitter.com/1oZt0QejrW — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026