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Haberler Dünya Kupası Erling Haaland'lı Norveç Dünya Kupası'nda son 32'de!

Erling Haaland'lı Norveç Dünya Kupası'nda son 32'de!

Dünya Kupası I Grubu 2. hafta maçında Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi. New Jersey'de bulunan MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadelede Erling Haaland'ın damga vurduğu maçta Norveç, Senegal'i 3-2'lik skorla mağlup etti. İşte mücadeleden detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 02:53 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 05:07
Erling Haaland'lı Norveç Dünya Kupası'nda son 32'de!

Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada 2. hafta maçında Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi. Norveç bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Vikingler alınan bu galibiyetle Dünya Kupası'nda son 32'ye yükselmeyi başardı.

Karşılaşmada Norveç adına gol perdesini 43. dakikada Pedersen açtı. Bu golle Norveç mücadelede ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Norveç'in dünya yıldızı Erling Haaland sahneye çıktı. Yıldız futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

Bu gole 53. dakikada Senegal'den Sarr cevap verdi.

Maçta dakikalar 58'i gösterirken Erling Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getiren isim oldu.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Senegal'in yıldız ismi Ismaila Sarr, bir gol daha kaydetti ve skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Norveç, Senegal'i 3-2'lik skorla mağlup ederek I Grubu'nda Fransa'nın ardından 6 puanla son 32'ye yükselen 2. takım oldu.

Norveç son hafta Fransa ile liderlik maçına çıkacak. Senegal ise Irak ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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