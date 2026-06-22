Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada 2. hafta maçında Norveç ile Senegal karşı karşıya geldi. Norveç bu mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Vikingler alınan bu galibiyetle Dünya Kupası'nda son 32'ye yükselmeyi başardı.

Karşılaşmada Norveç adına gol perdesini 43. dakikada Pedersen açtı. Bu golle Norveç mücadelede ilk yarıyı 1-0'lık üstünlükle kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Norveç'in dünya yıldızı Erling Haaland sahneye çıktı. Yıldız futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

Bu gole 53. dakikada Senegal'den Sarr cevap verdi.

Maçta dakikalar 58'i gösterirken Erling Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getiren isim oldu.

Mücadelenin 90+2. dakikasında Senegal'in yıldız ismi Ismaila Sarr, bir gol daha kaydetti ve skoru 3-2'ye getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Norveç, Senegal'i 3-2'lik skorla mağlup ederek I Grubu'nda Fransa'nın ardından 6 puanla son 32'ye yükselen 2. takım oldu.

Norveç son hafta Fransa ile liderlik maçına çıkacak. Senegal ise Irak ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Norveç ilk yarının sonunda golü buldu! Pedersen, Coulibaly'nin ikramını geri çevirmedi. pic.twitter.com/d876jQjmbk — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026

⚽️ Norveç'ten baskın! Erling Haaland farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/VwyfFSs0W5 — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026

⚽️ Ismalia Sarr farkı bire indirdi Senegal umutlarını yeşertti. pic.twitter.com/KkTdrlApzE — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026

⚽️ Erling Haaland durdurulamıyor! Senegal'in umutlanmasına izin vermiyor. pic.twitter.com/tnInnGXTRT — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026

⚽ Ismaila Sarr pes etmiyor! Senegal'i maçta tutuyor. pic.twitter.com/bjDU3fkGrA — TRT Spor (@trtspor) June 23, 2026