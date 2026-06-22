Dünya Kupası J Grubu 2. maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.
Tangocular 38 ve 90+4. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi başardı. Dünya yıldızı 9. dakikada penaltıdan yararlanamadı.
Arjantin puanını 6 yaparken Avusturya 3 puanda kaldı.
MESSI TARİHE GEÇTİ
Lionel Messi, 18 gole ulaşarak Dünya kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.
MESSI PENALTIDAN YARARLANAMADI
Lionel Messi penaltıyı kaçırdı! pic.twitter.com/jzs5rurrhu— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026
İŞTE MESSI'NİN TARİHE GEÇEN GOLLERİ
🔟 Lionel Messi! Klasik bir Messi golüyle artık Dünya Kupaları'nın en golcüsü! pic.twitter.com/7sh0ucdDg1— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026
Lionel Messi! Efsane atmaya devam ediyor! Onunla başladı onunla bitti! 🐐 pic.twitter.com/QZzgpcEwu4— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026