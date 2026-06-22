CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Arjantin, Avusturya'yı devirdi

Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Arjantin, Avusturya'yı devirdi

Dünya Kupası J Grubu 2. maçında Arjantin, Avusturya'yı Lionel Messi'nin tarihe geçtiği gecede 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2026 22:04 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2026 22:05
Lionel Messi Dünya Kupası tarihine geçti! Arjantin, Avusturya'yı devirdi

Dünya Kupası J Grubu 2. maçında Arjantin ile Avusturya karşı karşıya geldi.

Tangocular 38 ve 90+4. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi başardı. Dünya yıldızı 9. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Arjantin puanını 6 yaparken Avusturya 3 puanda kaldı.

MESSI TARİHE GEÇTİ

Lionel Messi, 18 gole ulaşarak Dünya kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

MESSI PENALTIDAN YARARLANAMADI

Lionel Messi penaltıyı kaçırdı! pic.twitter.com/jzs5rurrhu

— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026

İŞTE MESSI'NİN TARİHE GEÇEN GOLLERİ

🔟 Lionel Messi! Klasik bir Messi golüyle artık Dünya Kupaları'nın en golcüsü! pic.twitter.com/7sh0ucdDg1

— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2026

F.Bahçe'den sürpriz transfer atağı! Greenwood yerine
Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Erken seçim tartışmalarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son nokta: 2028 adayımız Başkan Erdoğan'dır
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca!
G.Saray'ın transfer teklifine ret!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! Kuyt, Fenerbahçe için İstanbul'da! 20:59
TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! TFF, Süper Lig harcama limitlerini açıkladı! 19:40
F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak F.Bahçe'de Yönetim Kurulu toplantıları haftalık yapılacak 18:46
Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic Panathinaikos'ta 16:43
G.Saray'ın transfer teklifine ret! G.Saray'ın transfer teklifine ret! 16:33
RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. RAMS Başakşehir FK transferi duyurdu. 16:25
Daha Eski
Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! Tedesco'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 16:20
Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı Antalyaspor yönetiminde görev dağılımı 15:49
Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı Zeynep Sönmez kariyer rekoru kırdı 15:09
G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! G.Saray'da flaş Deniz Gül gelişmesi! 01:18
Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu Fred'den beklenmedik transfer kararı! Sağ gösterip sol vurdu 01:18
Filenin Sultanları Çin'i yendi! Filenin Sultanları Çin'i yendi! 01:18