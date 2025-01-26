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Haberler Galatasaray Osimhen övgüsü

Osimhen övgüsü

Konyaspor'un stoperi Riechedly Bazoer, Victor Osimhen gibi bir forvete karşı oynamanın zor olduğunu belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Osimhen övgüsü

Konyaspor'un stoperi Riechedly Bazoer, Victor Osimhen gibi bir forvete karşı oynamanın zor olduğunu belirtti. Bazoer, "Osimhen, Süper Lig'in en iyi hücumcularından. Osimhen'e karşı savaşmak, düelloda olmak zor. Kazanan maalesef o oldu. Kalitesini biliyorum" dedi.

26 MAÇLIK SERİ GELDİ

Sarı-kırmızılı takım Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 26 resmi maçta kaybetmedi. En son Ağustos 2024'te Şampiyonlar Ligi playoff etabında Young Boys'a kaybeden Aslan, tam 5 aydır rakiplerine yenilmedi ve müthiş bir seriye imza attı.

YUMRUK İÇİN TEPKİ

Karşılaşmada 32. dakikada Yunus Akgün'ün Adil Demirbağ ile girdiği ikili mücadele sonrası eliyle vurması Konyaspor'da tepki topladı. Hakem Halil Umut Meler, Yunus'a sarı kart gösterirken Konyaspor kırmızı kart bekledi. Adil Demirbağ, Halil Umut Meler'e itiraz etti.

SÜRPRİZ MİSAFİRLER

Japonya J1 Ligi ekiplerinden FC Hiroshima, dün akşam RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Konyaspor mücadelesini tribünden izledi. Japonya'daki yeni sezon İstanbul ve Antalya'da kamp yapacak olan FC Hiroshima'da futbolcular ve teknik heyet karşılaşmayı statta seyretti.

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