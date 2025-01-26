GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu
Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasının ardından önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech'in eski hocasının çalıştırdığı Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden o takımla görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Öte yandan Ahmed Kutucu için İkas Eyüpspor'a 5.9 milyon Euro ödeneceği açıklandı.
GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE!
Galatasaray'da takıma katılacak futbolcuların yanı sıra gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.
Sarı kırmızılılarda ara transfer döneminde çarpıcı vedaların yaşanması bekleniyor.
Yönetim birçok isimle ilgili radikal kararlar vererek yolları ayırma kararı almıştı.
Bu oyunculardan birinin de Faslı yıldız Hakim Ziyech olduğu ifade edilmişti.
Galatasaray ile bağları tamamen kopan 31 yaşındaki ismin kış transfer döneminde vedasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Bu doğrultuda Hakim Ziyech hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Hakim Ziyech daha önce Twente ve Ajax'ta birlikte çalıştığı teknik direktör Alfred Schreuder'in başında olduğu Dubai ekibi Al Nasr'la olan görüşmelerini son aşamaya getirdi.
Hollanda basınında çıkan haberlerde, Ziyech'in Al Nasr'la görüşmelerini ilerlettiği vurgulandı.
BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI!
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray'da toplam 11 karşılaşmada boy gösterdi.
Faslı oyuncu bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asist yapabildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Ziyech'in, Galatasaray ile olan kontratı sezon sonunda bitecek.
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