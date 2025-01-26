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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Galatasaray'da ara transfer döneminin başlamasının ardından önemli bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech'in eski hocasının çalıştırdığı Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden o takımla görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 10:45
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Sarı kırmızılılar kış transfer dönemini Ahmed Kutucu hamlesiyle açmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Cimbom, İkas Eyüpspor'dan kadrosuna kattığı milli oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Öte yandan Ahmed Kutucu için İkas Eyüpspor'a 5.9 milyon Euro ödeneceği açıklandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

GÖZLER AYRILACAK İSİMLERDE!

Galatasaray'da takıma katılacak futbolcuların yanı sıra gözler bir yandan da ayrılacak isimlere çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Sarı kırmızılılarda ara transfer döneminde çarpıcı vedaların yaşanması bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Yönetim birçok isimle ilgili radikal kararlar vererek yolları ayırma kararı almıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Bu oyunculardan birinin de Faslı yıldız Hakim Ziyech olduğu ifade edilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Galatasaray ile bağları tamamen kopan 31 yaşındaki ismin kış transfer döneminde vedasına kesin gözüyle bakılıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Bu doğrultuda Hakim Ziyech hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Hakim Ziyech daha önce Twente ve Ajax'ta birlikte çalıştığı teknik direktör Alfred Schreuder'in başında olduğu Dubai ekibi Al Nasr'la olan görüşmelerini son aşamaya getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Ziyech'in Al Nasr'la görüşmelerini ilerlettiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

BU SEZON 11 MAÇA ÇIKTI!

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray'da toplam 11 karşılaşmada boy gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Faslı oyuncu bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asist yapabildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Ziyech'in, Galatasaray ile olan kontratı sezon sonunda bitecek.

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