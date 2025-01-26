GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech Dubai yolcusu! Eski hocası Faslı yıldıza talip oldu

Bu doğrultuda Hakim Ziyech hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Hakim Ziyech daha önce Twente ve Ajax'ta birlikte çalıştığı teknik direktör Alfred Schreuder'in başında olduğu Dubai ekibi Al Nasr'la olan görüşmelerini son aşamaya getirdi.