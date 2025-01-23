Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday
Galatasaray, stoper takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılıların hedefinde Chelsea ve Lille'de forma giyen yıldız isimler listeye eklendi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Chelsea ile Galatasaray'ın temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılar Lille'den Alexsandro'yu da listesine dahil etti.
Okan Buruk'un yakından takip ettiği Brezilya stoper için de çalışmalar başlatılacak.
Önceliğini Disasi'ye ayıran Aslan, aksi bir durumda 25 yaşındaki Alexsandro için girişimlerde bulunmayı hedefliyor.
Sol ayağını kullanan Sambacı, sol bek de oynayabiliyor. Lille ile Haziran 2028'e kontratı olan yıldız stoper sezon başından beri izleniyor.
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