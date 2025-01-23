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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Galatasaray, stoper takviyesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılıların hedefinde Chelsea ve Lille'de forma giyen yıldız isimler listeye eklendi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Galatasaray'da stoper transferi için düğmeye basıldı. Son dönemde savunmada yaşanan aksaklıklar ve her maç gol yenilmesi sonrası çalışmalar hızlandı.

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Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Sarı-kırmızılılar hızlıca stopere takviyesi yapmayı planlıyor. Milan Skriniar'da umduğunu bulamayan Cimbom, Chelsea'den 26 yaşındaki Axel Disasi'ye yöneldi.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Aslan, Disasi'yi 6 aylığına kiralamak istiyor.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Chelsea ile Galatasaray'ın temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Sarı-kırmızılılar Lille'den Alexsandro'yu da listesine dahil etti.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Okan Buruk'un yakından takip ettiği Brezilya stoper için de çalışmalar başlatılacak.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Önceliğini Disasi'ye ayıran Aslan, aksi bir durumda 25 yaşındaki Alexsandro için girişimlerde bulunmayı hedefliyor.

Galatasaray'dan stoper harekatı! Listede çifte aday

Sol ayağını kullanan Sambacı, sol bek de oynayabiliyor. Lille ile Haziran 2028'e kontratı olan yıldız stoper sezon başından beri izleniyor.

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