Graeme Souness Fenerbahçe sahasına Galatasaray bayrağı dikme nedenini açıkladı: Kendi intikamımı aldım

"KENDİ İNTİKAMIMI ALMA ŞANSIM OLDU" "Dokuz ay sonra, iki ayaklı Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaştığımızda kendi intikamımı alma şansım oldu. Taraftarlara bağıracakları bir şey vermenin ideal yoluydu, çünkü Fenerbahçe bize karşı üstünlük kurmuştu ve Avrupa'dan oldukça erken elenmiştik. Bu elenme Brad Friedel, Dean Saunders, Barry Venison ve Mike Marsh gibi kanıtlanmış profesyonellerin bana katılmasına rağmen oldu."

"HİÇBİR ŞEY ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞTI" "Bu çılgın bir olaylar dizisinin sadece başlangıcıydı. Kupayı elimize almak üzereyken dev bir Galatasaray bayrağı çitin üzerinden oyuncularımızdan birine uzatıldı. Herkes taraftarlarımızla kutlamak için bayrağı havaya kaldırmaya çalıştı. Bayrak sonunda elime geçti ve salladıktan sonra etrafıma bakıp onu başkasına teslim etmek istedim ancak tüm oyuncular kaçıp gitmişti ve orta sahada kutlamayı bekliyorlardı. Hiçbir şey önceden planlanmamıştı. Birdenbire oldu ve ben tesadüfen Türk futbolunda bir yer edindim."