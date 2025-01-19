Graeme Souness Fenerbahçe sahasına Galatasaray bayrağı dikme nedenini açıkladı: Kendi intikamımı aldım
Emekli Teknik Direktör Graeme Souness, Galatasaray'da görev yapıyorken 1996 Türkiye Kupası finalini kazandıktan sonra Fenerbahçe sahasına diktiği Galatasaray bayrağını seneler sonra açıkladı. İşte o dikkat çeken ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray spor haberleri (FB GS spor haberi)
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"KENDİ İNTİKAMIMI ALMA ŞANSIM OLDU"
"Dokuz ay sonra, iki ayaklı Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaştığımızda kendi intikamımı alma şansım oldu. Taraftarlara bağıracakları bir şey vermenin ideal yoluydu, çünkü Fenerbahçe bize karşı üstünlük kurmuştu ve Avrupa'dan oldukça erken elenmiştik. Bu elenme Brad Friedel, Dean Saunders, Barry Venison ve Mike Marsh gibi kanıtlanmış profesyonellerin bana katılmasına rağmen oldu."
"HİÇBİR ŞEY ÖNCEDEN PLANLANMAMIŞTI"
"Bu çılgın bir olaylar dizisinin sadece başlangıcıydı. Kupayı elimize almak üzereyken dev bir Galatasaray bayrağı çitin üzerinden oyuncularımızdan birine uzatıldı. Herkes taraftarlarımızla kutlamak için bayrağı havaya kaldırmaya çalıştı. Bayrak sonunda elime geçti ve salladıktan sonra etrafıma bakıp onu başkasına teslim etmek istedim ancak tüm oyuncular kaçıp gitmişti ve orta sahada kutlamayı bekliyorlardı. Hiçbir şey önceden planlanmamıştı. Birdenbire oldu ve ben tesadüfen Türk futbolunda bir yer edindim."
"SANA SAKATIN KİM OLDUĞUNU GÖSTERECEĞİM"
"Onlara katılmak için sahaya doğru koştum, ama sonra benim hakkımda o tatsız şeyleri söyleyen adamı gördüm. Onu tanıdım çünkü gazetelerde sık sık ağzından laflar çıkarken fotoğraflanıyordu. Kendi kendime, 'Sana sakatın kim olduğunu göstereceğim' dedim ve bayrağı sahaya dikmek için orta sahaya doğru yol aldım. İlk başta, tam bir aptal gibi görünmüş olmalıyım. Başlama vuruşu noktasının yanına koymaya çalıştım ama başaramadım. Zemin çok sert olduğu için iki denemem oldu, sonunda üçüncü denemede şanslıydım."
"F.BAHÇE TARAFTARLARI O KADAR ÖFKELİYDİ Kİ..."
"Mutlu hissediyordum ama sonra yukarı baktım ve aniden bunun benim en akıllıca hareketim olmadığını fark ettim. Etrafta dolaşan Fenerbahçe taraftarları o kadar öfkeliydi ki, bana ulaşmak için çevre çitine tırmanmaya çalışıyorlardı. Biri bayrak direğini yerden söktü, bu yüzden işler kontrolden çıkmadan önce dışarı çıkmamın zamanının geldiğini düşündüm."
"YAPTIĞIM APTALCAYDI ANCAK..."
"Galatasaraylı yöneticilerin bana kızmasını bekliyordum ki bana bugünün kulüp tarihindeki en büyük günlerden biri olduğunu söylediler. Hareketim onları beklemediğim kadar mutlu etti ve bana sırayla sarıldılar. Yaptığım aptalcaydı ancak zorlu bir sezonun ardından duygusal bir çıkıştı çünkü bir kupa kazanmıştık ve bana saldıran o adamdan intikamımı almıştım. Fenerbahçe'ye karşı bir hakaret olarak düşünülmesi mümkün değildi. Bugünlerde tanıştığım taraftarlar beni anlıyor."
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