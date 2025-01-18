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Haberler Galatasaray Aynı hatayı yaptı

Aynı hatayı yaptı

Galatasaray, berabere kaldı, şampiyonluk yarışında iki puan bıraktı. Cimbom, yine Hatay deplasmanında kazanamadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Aynı hatayı yaptı

Süper Lig'de liderliğini südüren Galatasaray, 20'nci hafta maçında konuk olduğu Hatayspor'u yine yenemedi ve sahadan 1-1'lik skorla ayrılarak, şampiyonluk yolunda çok kritik iki puan bıraktı. Maaça alışıla gelmiş oyunuyla başlayamayan sarı-kırmızılılar, 28'inci dakikada Cemali Sertel'in golüyle 1-0 geriye düştü. İlk yarıda golü yedikten sonra tepki veremeyen cimbom, devre arasına bu golle mağlup girdi. İkinci yarıda Abdülkerim ve Kaan çıktı, Kerem ili Sallai girdi. Aslan'ın çehresi değişti.

İKİNCİ YARI TEK KALE OYNADI

İkinci yarının başlamasıyla birlikte oyunun kontrolünü eline alan Galatasaray, Hatayspor'u yarı sahasına hapsetti. Ancak bir türlü topu çerçeveden içeri sokamadı. 55'te penaltıdan Osimhen, skora dengeyi getirdi. Aslan, Yunus, Barış, Osimhen ve Mertens'le net fırsatları kaçırdı. 90 dakika sonunda cimbom, 2 puan bırakarak sahadan ayrıldı. Hatayspor'la deplasmanda dördüncü kez karşılaşan cimbom yine kazanamadı. İlk defa ise puan aldı. Maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle puan farkını 9'a çıkardı.

SARA'YI ARIYOR

Başakşehir'le Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta sakatlanan ve ligdeki Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyen Gabriel Sara, dün Hatayspor karşılaşmasında da oynamadı. Brezilyalının yokluğu orta sahada yine hissedildi. Galatasaray, orta sahada özellikle ilk yarıda büyük sıkıntı yaşadı. Hatay, Galatasaray orta sahasını zaman zaman çok rahat geçti.

DİREĞE TAKILDI

Lucas Torreira ile Galatasaray, gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın 16'ncı dakikada çevirdiği topla ceza yayı önünde buluşan Uruguaylı yıldız, plaseyi yaptı, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Tecrübeli oyuncu, bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde benzer bir gole imza atmıştı. Uruguaylı oyuncunun, bu sezon ligde 4 asisti bulunuyor.

VAR UYGULANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrasında dün Süper Lig'de bu sezon ilk kez yabancı VAR hakemi ataması yapıldı. Hatayspor-Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğuna Belçikalı hakem Jan Boterberg oturdu. AVAR olarak ise Kerem Ersoy görev yaptı. Boterberg, 53'üncü dakikada Cihan Aydın'ı penaltı pozisyonu için monitöre davet etti.

ŞAHİN'DEN SİFTAH

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına Galatasaray karşısında çıktı. Şahin, ilk resmi 11'inde ise şu isimlere yer verdi: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas ve Aboubakar.

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