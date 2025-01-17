GALATASARAY HABERLERİ - Dries Mertens: Sadece 3 maçta berabere kaldık!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

17 maç aranın ardından deplasmanda puan kaybeden Cimbom'da yıldız isim Dries Mertens maç sonu açıklamalarda bulundu.

İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ

Dries Mertens: "Puan kaybettiğiniz maçtan sonra konuşmak kolay değil. Maça kazanacağımızı düşünerek başladık. Kolay değildi. Onlar iyi oynadı. Boş alanlar buldular. Kendimize bakmamız, neleri daha iyi yapabilirdik bunları incelememiz lazım. Geldiğimiz yola bakınca, sadece 3 maç berabere kaldık. Bunu yapan tek takım biziz. Pozitif kalmamız lazım. Önümüzde bir Dinamo Kiev maçı var, ona bakmalıyız." dedi.