  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu

Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak golcü transferi konusunda Rennes formasını terleten Amine Gouiri ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray'ın Cezayirli yıldız için yaptığı transfer teklifi de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 09:38 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 09:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu

Galatasaray'da golcü transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu

Rennes'in 24 yaşındaki Cezayirli forveti Amine Gouiri, Cimbom'un radarına takılan son isim oldu.

Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu

Sarı-kırmızılılar, Rennes'de forma giyen futbolcu için çalışmalarını hızlandırdı. Fransız kulübüyle görüşmelerini yoğunlaştıran Aslan, son teklifini iletti.

Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu

14+4 milyon euroluk paketle 18 milyon euroyu bulan bir teklif Rennes kulübüne gönderildi.

Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu

Ligue 1 temsilcisinin henüz resmi bir cevap vermediği ve yeni teklifi değerlendireceği aktarıldı.

Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu

Öte yandan Galatasaray'ın forvet hattı için diğer adayları Fransa'da Olympique Lyon'dan Georges Mikaudatze ve Marsilya'dan Elye Wahi de gündemde duruyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev çalım! 09:40
G.Saray Cezayirli golcü ile coşacak! G.Saray Cezayirli golcü ile coşacak! 09:38
Kyle Walker kimdir? Kyle Walker kimdir? 09:29
Zaha Messi'ye rakip olacak! Zaha Messi'ye rakip olacak! 01:13
Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Beşiktaş'tan taraftarına müjde! 01:13
F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor 01:13
Daha Eski
Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı 01:13
F.Bahçe Beko Kızılyıldız'a şans tanımadı! F.Bahçe Beko Kızılyıldız'a şans tanımadı! 01:13
Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak Perşembe Bugün hangi maçlar var? 16 Ocak Perşembe 08:19
F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak F.Bahçe'ye 1.93'lük stoper! Tuta'nın partneri olacak 01:13
Arda Güler'e büyük müjde! Arda Güler'e büyük müjde! 01:13
G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! G.Saray'dan ayrılan o yıldızı yerden yere vurdular! 01:13