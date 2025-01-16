Galatasaray Cezayirli golcü ile coşacak! Transfer teklifi belli oldu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak golcü transferi konusunda Rennes formasını terleten Amine Gouiri ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Galatasaray'ın Cezayirli yıldız için yaptığı transfer teklifi de gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 09:38 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 09:45
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14+4 milyon euroluk paketle 18 milyon euroyu bulan bir teklif Rennes kulübüne gönderildi.
Ligue 1 temsilcisinin henüz resmi bir cevap vermediği ve yeni teklifi değerlendireceği aktarıldı.
Öte yandan Galatasaray'ın forvet hattı için diğer adayları Fransa'da Olympique Lyon'dan Georges Mikaudatze ve Marsilya'dan Elye Wahi de gündemde duruyor.
Ancak sarı- kırmızılıların Fransa çıkarmasında Amine Gouiri'nin ön planda tutulduğu ifade edildi.
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