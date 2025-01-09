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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Napoli'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı takıma transferiyle büyük yankı uyandıran Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ada basını, adı Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılan Nijeryalı golcünün yeni talibini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 11:16
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MERT KILIÇ
GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Eksik bölgelerini güçlendirerek yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna kadar devam etmek isteyen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Cimbom'un en çok konuşulan transferiyse Victor Osimhen oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'a transferiyle dünya çapında gündem olan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Yaptığı skor katkısıyla dünya devlerinin gündemine yer alan 26 yaşındaki golcünün adı sık sık Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılıyordu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

İngiliz basını, yıldız forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

LIVERPOOL DA İSTİYOR

Anfield Watch'a göre Liverpool, Victor Osimhen'i gündemine aldı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Haberde Kırmızılar'ın Nijeryalı yıldıza hayran olduğu ve Suudi Arabistan ile bazı Avrupa kulüplerinin istediği Darwin Nunez'in takımdan ayrılması halinde ilk adayın Osimhen olacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Nijeryalı süper yıldız, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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