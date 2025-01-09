GALATASARAY HABERİ - Osimhen için Avrupa'yı sallayacak transfer iddiası! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Napoli'den kiraladığı ve sarı-kırmızılı takıma transferiyle büyük yankı uyandıran Victor Osimhen ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ada basını, adı Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılan Nijeryalı golcünün yeni talibini açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.
Galatasaray'a transferiyle dünya çapında gündem olan Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Yaptığı skor katkısıyla dünya devlerinin gündemine yer alan 26 yaşındaki golcünün adı sık sık Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılıyordu.
İngiliz basını, yıldız forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
LIVERPOOL DA İSTİYOR
Anfield Watch'a göre Liverpool, Victor Osimhen'i gündemine aldı.
Haberde Kırmızılar'ın Nijeryalı yıldıza hayran olduğu ve Suudi Arabistan ile bazı Avrupa kulüplerinin istediği Darwin Nunez'in takımdan ayrılması halinde ilk adayın Osimhen olacağı belirtildi.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
Nijeryalı süper yıldız, 13 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
DİĞER