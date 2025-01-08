Okan Buruk'tan hücum hattında flaş karar! İşte Galatasaray'ın RAMS Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bugün Başakşehir'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele ATV'den ekranlara gelecek. Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni formatında ilk maçına çıkacak. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçları 24 ekibin katılımıyla 6 takımlı 4 grupta yapılacak. Galatasaray, grubunu ilk 2 sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

TEK EKSIK ICARDI

Cimbom'da Başakşehir maçında tek eksik Mauro Icardi olacak. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma olan Icardi dışında başka eksik bulunmuyor.

21 MAÇTIR KAYIP YOK

Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, resmi müsabakalarda son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys karşısında yaşadı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Jakobs, Kerem, Torreira, Barış, Sallai, Batshuayi, Osimhen.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Onur, Crespo, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.