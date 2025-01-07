Galatasaray'dan Mikautadze için yeni teklif!

Yönetim, Okan Buruk'un çok istediği Lyon'un santrforu Georges Mikautadze için jet hızıyla yeni teklif hazırladı.

Geçen hafta Lyon'a 21 milyon euro öneren Cimbom bu rakamın düşük bulunması üzerine 22 milyon euro'luk yeni teklifte bulundu.