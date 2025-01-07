Galatasaray'dan Mikautadze için yeni teklif!
Son dakika Galatasaray spor haberi | Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Lyon'un forveti Georges Mikautadze için yeni bir teklif hazırladı. İşte Galatasaray'ın o teklifi... (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılı yönetim Lyon'a bu rakamın üzerine çıkmayacakları mesajını da verdi.
Fransız kulübünün bu defa olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
Ayrıca Mikautadze'nin Galatasaray'a transfer olmak istemesi de Aslan'ın elini güçlendiriyor.
24 yaşındaki Gürcü yıldız, bu sezon 22 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.
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