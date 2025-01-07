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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Mikautadze için yeni teklif!

Galatasaray'dan Mikautadze için yeni teklif!

Son dakika Galatasaray spor haberi | Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Lyon'un forveti Georges Mikautadze için yeni bir teklif hazırladı. İşte Galatasaray'ın o teklifi... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 06:50
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Aslan işi bitiriyor

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

Aslan işi bitiriyor

Yönetim, Okan Buruk'un çok istediği Lyon'un santrforu Georges Mikautadze için jet hızıyla yeni teklif hazırladı.

Aslan işi bitiriyor

Geçen hafta Lyon'a 21 milyon euro öneren Cimbom bu rakamın düşük bulunması üzerine 22 milyon euro'luk yeni teklifte bulundu.

Aslan işi bitiriyor

Sarı-kırmızılı yönetim Lyon'a bu rakamın üzerine çıkmayacakları mesajını da verdi.

Aslan işi bitiriyor

Fransız kulübünün bu defa olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Aslan işi bitiriyor

Ayrıca Mikautadze'nin Galatasaray'a transfer olmak istemesi de Aslan'ın elini güçlendiriyor.

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