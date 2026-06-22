Turnuvanın en büyük şampiyonluk adayları arasında gösterilen yıldızlar topluluğu Fransa, I Grubu'ndaki ikinci sınavında Asya temsilcisi Irak ile karşı karşıya geliyor. ABD'nin tarihi kenti Philadelphia'daki büyüleyici stadyumda oynanacak bu kritik müsabaka, gruptaki dengeleri ve son 32 turuna yükselecek takımları yakından ilgilendiriyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.

Irak: Basil, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Iqbal, Al-Ammari, Ismael, Qasem, Hussein.

FRANSA LİDERLİK, IRAK SÜRPRİZ PEŞİNDE!

Dünya futbolunun ekollerinden olan Fransa, kadrosundaki dünya çapındaki süper yıldızlarıyla turnuvaya mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı. I Grubu'nda hata yapmak istemeyen Didier Deschamps'ın öğrencileri, Irak karşısında baskılı ve dominant bir futbol sergileyerek sahadan net bir galibiyetle ayrılmayı ve gruptan çıkma yolunda dev bir avantaj yakalamayı amaçlıyor.

Asya elemelerinde gösterdiği dirençli performansla adını Dünya Kupası'na yazdırmayı başaran Irak ise turnuvanın en zorlu virajlarından birine çıkıyor. Güçlü rakibi karşısında disiplinli savunma anlayışıyla geçit vermemeyi hedefleyen Irak, Philadelphia'da turnuva tarihinin en büyük sürprizlerinden birine imza atarak puan ya da puanlar kapmanın hesaplarını yapıyor.

FRANSA - IRAK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maç günündeki Fransa - Irak karşılaşması 22 Haziran Pazartesi gününü 23 Haziran Salı gününe bağlayan gece oynanıyor. Philadelphia Stadyumu'nda gerçekleşen bu dev mücadele saat 00.00'de (Gece yarısı - Türkiye Saati ile) başladı.

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