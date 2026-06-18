B Grubu'nda ilk galibiyet İsviçre'den!

FIFA 2026 Dünya Kupası B Grubu'nda birer puana sahip İsviçre ve Bosna Hersek, Los Angeles'ta bulunan SoFi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile tamamlanırken Los Angeles'ta ikinci yarı bol gollü geçti.

İsviçre'de dakika 71'de oyuna giren Johan Kula Manzambi, 3 dakika sonra fileleri havalandırmayı başardı.

Bosna Hersek'te 80. dakikada Tarik Muharemovic, gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Dakika 84'te Ruben Vargas ile farkı 2'ye çıkaran İsviçre, 90. dakikada Manzambi'nin kaydettiği gol ile skoru 3-0 yaptı.

Bosna Hersek'in tek golü dakika 90+3'te Ermin Mahmic'ten gelirken skoru belirleyen golü İsviçre, 90+6'da Granit Xhaka'nın penaltısı ile buldu.

Mücadelenin son düdüğü ile birlikte rakibini 4-1 mağlup eden İsviçre puanını 4'e çıkarırken Bosna Hersek, ikinci haftanın sonunda 1 puanda kaldı.

İsviçre gelecek hafta Kanada ile karşılaşacak. Bosna Hersek'in 3. haftadaki rakibi ise Katar.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Manzambi oyuna girdi golünü attı! İsviçre, Bosna Hersek karşısında öne geçti. pic.twitter.com/5czmlw6doW — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽ Pas trafiği golle sonuçlandı. Vargas attı İsviçre rahatladı. pic.twitter.com/Bva7Bz302c — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽ İsviçre bir açıldı pir açıldı! Manzambi ağları yine havalandırdı. pic.twitter.com/YvKVXUOLH9 — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026

⚽ Mahmic kaleciden dönen topu yere inmeden şık bir vuruşla ağlara gönderdi. pic.twitter.com/1SNHDPJrOW — TRT Spor (@trtspor) June 18, 2026