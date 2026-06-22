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Haberler Dünya Kupası Norveç-Senegal | CANLI (2026 FIFA Dünya Kupası)

Norveç-Senegal | CANLI (2026 FIFA Dünya Kupası)

Dünya Kupası I Grubu'nun ikinci hafta maçlarında Norveç ile Senegal karşı karşıya geliyor. Irak karşısında aldığı 4 gollük galibiyetle grubundan lider çıkmak isteyen Erling Haaland'lı Norveç ile ilk maçında Fransa'ya mağlup olan Mane'li Senegal, bir üst tura yükselmek adına kozlarını paylaşıyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2026 02:53 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2026 02:57
Norveç-Senegal | CANLI (2026 FIFA Dünya Kupası)

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda nefesler tutuldu. İkinci hafta maçlarında Norveç ile Senegal karşılaşıyor. Irak karşısında aldığı 4 gollük zaferle averaj olarak üstünlüğü ele geçiren Erling Haaland'lı Norveç ile ilk maçında Fransa'ya mağlup olan Mane'li Senegal, kritik karşılaşmada sahne alıyor. Turnuvadaki bu dikkat çeken mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

NORVEÇ-SENEGAL İLK 11'LER

Norveç: Nyland, Ryerson, Wolfe, Ajder, Heggem, Odegaard, Berge, Aursnes, Sörloth, Nusa, Haaland.

Senegal: Mendy, Diatta, Diouf, Koulibaly, Niakhate, Camara, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Sarr, Mane, Jackson.

NORVEÇ - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maç günündeki Norveç-Senegal karşılaşması saat 03.00'te başladı.

NORVEÇ - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç-Senegal karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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