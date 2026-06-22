2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda nefesler tutuldu. İkinci hafta maçlarında Norveç ile Senegal karşılaşıyor. Irak karşısında aldığı 4 gollük zaferle averaj olarak üstünlüğü ele geçiren Erling Haaland'lı Norveç ile ilk maçında Fransa'ya mağlup olan Mane'li Senegal, kritik karşılaşmada sahne alıyor. Turnuvadaki bu dikkat çeken mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

NORVEÇ-SENEGAL İLK 11'LER

Norveç: Nyland, Ryerson, Wolfe, Ajder, Heggem, Odegaard, Berge, Aursnes, Sörloth, Nusa, Haaland.

Senegal: Mendy, Diatta, Diouf, Koulibaly, Niakhate, Camara, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Sarr, Mane, Jackson.

NORVEÇ - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci maç günündeki Norveç-Senegal karşılaşması saat 03.00'te başladı.

NORVEÇ - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç-Senegal karşılaşması TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.