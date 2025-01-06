GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Napoli cephesinin transfer görüşmeleri için Nijeryalı golcüyü İstanbul'da ziyaret ettiği ancak aldıkları yanıtın Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'i öfkelendirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Osimhen de sık sık sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğunu söylemişti.
Hem Galatasaray hem de Osimhen cephesinden yapılan açıklamalara rağmen yıldız golcü transfer gündeminden düşmüyor.
Adı Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılan 26 yaşındaki forvetle ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
Çizme basını, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın İstanbul'a gelerek Osimhen ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.
La Repubblica kaynaklı haberde Manna'nın Osimhen ile yaptığı görüşmede yıldız golcünün ocak ayında Galatasaray'dan ayrılarak bonservisiyle Manchester United'a transfer olması konuşuldu.
GALATASARAY'DAN AYRILMAYI REDDETTİ
Ancak Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmayı reddettiği ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalmayı tercih ettiği belirtildi.
"GALATASARAY'A SÖYLEYİN ONU ALSIN"
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in bu yanıta sinirlenerek "Galatasaray'a söyleyin onu alsın" dediği aktarıldı.
Haberde Osimhen'in ocak ayında ayrılması halinde sözleşmesindeki özel maddeden dolayı Napoli'nin 81 milyon Euro alacağı, yazın ayrılması halindeyse serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu kasasına koyacağı kaydedildi.
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