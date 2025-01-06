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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Napoli cephesinin transfer görüşmeleri için Nijeryalı golcüyü İstanbul'da ziyaret ettiği ancak aldıkları yanıtın Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'i öfkelendirdiği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 16:27
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Göztepe'yi 2-1'le geçerek en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Sarı-kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Galatasaray cephesinden yapılan açıklamalarda Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar takımda kalacağı belirtilmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Osimhen de sık sık sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu ve sezon sonuna kadar sözleşmesi olduğunu söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Hem Galatasaray hem de Osimhen cephesinden yapılan açıklamalara rağmen yıldız golcü transfer gündeminden düşmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Adı Chelsea, Manchester United, Juventus ve PSG ile anılan 26 yaşındaki forvetle ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Çizme basını, Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın İstanbul'a gelerek Osimhen ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

La Repubblica kaynaklı haberde Manna'nın Osimhen ile yaptığı görüşmede yıldız golcünün ocak ayında Galatasaray'dan ayrılarak bonservisiyle Manchester United'a transfer olması konuşuldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

GALATASARAY'DAN AYRILMAYI REDDETTİ

Ancak Victor Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılmayı reddettiği ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalmayı tercih ettiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

"GALATASARAY'A SÖYLEYİN ONU ALSIN"

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in bu yanıta sinirlenerek "Galatasaray'a söyleyin onu alsın" dediği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü

Haberde Osimhen'in ocak ayında ayrılması halinde sözleşmesindeki özel maddeden dolayı Napoli'nin 81 milyon Euro alacağı, yazın ayrılması halindeyse serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu kasasına koyacağı kaydedildi.

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