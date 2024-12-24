GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar transferi için...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukcu, Paulo Dybala ve Milan Skriniar'ın transferleri için Avrupa'da. İşte sarı kırmızılıların transfer görüşmelerinde sıradaki durağı... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 01:08
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Paulo Dybala ve Milan Skriniar'ın transferleri için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukcu İtalya/Milano'ya ulaştı.
Yıldız isimler için gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından sarı kırmızılı yönetimin transferleri sonuca bağlaması bekleniyor.
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