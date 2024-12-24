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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar transferi için...

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar transferi için...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukcu, Paulo Dybala ve Milan Skriniar'ın transferleri için Avrupa'da. İşte sarı kırmızılıların transfer görüşmelerinde sıradaki durağı... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 01:08
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GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar transferi için...

Devre arasına liderlik koltuğunda giren Galatasaray, ara transfer döneminde yapacakları hamleler ile sezonun ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar transferi için...

Sarı kırmızılılarda Ocak ayı gelmeden hareketli günler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar transferi için...

Transfer listesindeki yıldız oyuncular ve takımları ile görüşmek üzere Avrupa yolculuğuna çıkan Cimbom'da TRT Spor'un aktardığı habere göre sıradaki durak belli oldu.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar transferi için...

Paulo Dybala ve Milan Skriniar'ın transferleri için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukcu İtalya/Milano'ya ulaştı.

GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk ve Abdullah Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar transferi için...

Yıldız isimler için gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından sarı kırmızılı yönetimin transferleri sonuca bağlaması bekleniyor.

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