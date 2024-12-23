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Haberler Galatasaray Zirvenin Kralı

Zirvenin Kralı

Aslan, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmadı, farkı açtı. Galatasaray, Kayserispor önünde rahat kazandı. Osimhen ve Barış Alper 2'şer golle yıldızlaşırken, Yunus Akgün de Messi'yi andıran futboluyla parladı, zirvede fark 8'e çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Zirvenin Kralı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray 5-1 kazanmayı başardı, şampiyonluk yarışında büyük bir avantajın sahibi oldu. Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la berabere kaldığı haftada fırsatı geri çevirmeyen Cimbom, zirvede puan farkını 8'e çıkardı, şampiyonluk yarışındaki gücünü gösterdi. Sarıkırmızılı takım, aynı zamanda 2024 yılının da son maçını kazanmasını bilerek namağlup yürüyüşünü sürdürdü.

YUNUS'TAN 'MESSİ' GOLÜ

Galatasaray golle başladı. Jakobs'un pasında Attamah'ın eline çarpan topta Mehmet Türkmen bpenaltı verdi, Osimhen de skoru 1-0'a getirdi. Kayserispor, 14'te kornerde Bahoken'in kafa golüyle 1-1'i sağladı. Ancak Cimbom'da 29'da Osimhen'in sağdan çevirdiği topta Mertens denedi, kaleci Onurcan'dan seken topu Barış Alper bitirdi: 1-2 51'de Yunus Akgün Messi'yi andıran golüyle 3-1 yaptı. 71'de Osimhen sahneye çıkıp zaferi perçinledi: 1-4 Barış Alper de 87'de 5-1'i ilan etti.

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