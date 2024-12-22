Yapı göndermesi

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Metin Öztürk, “Boğaz’da güzel bir mekan var. Fuat Paşa Yalısı Tiyatrosu. Fuat var içinde, yalı var, üstünde yapı var, paşa var, tiyatro var” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, açıklamalarda bulundu. Metin Öztürk, "Boğaz'da güzel bir mekan var. Fuat Paşa Yalısı Tiyatrosu. Fuat var içinde, yalı var, üstünde yapı var, paşa var, tiyatro var" diye konuştu. Öztürk, "Çok şaşkınım. İrfan Can Kahveci, Caner Erkin'e öyle bir dirsek vurdu ki 'Herhalde hakem birazdan düdüğü çalıp durduracak.' dedik. Devam ettirdi, görmedi. Yan hakem görmedi. Yan hakemler de galiba FIFA hakemi. Yayıncı kuruluş her zamanki gibi gündeme getirmedi, gol oldu. Eyüp'ün bir golü faul gerekçesiyle sayılmadı. Ben ofsayt zannettim. Bana göre orada Eyüpspor'un hakkı yendi. Mutlaka federasyon başkanımız benden daha objektiftir, bir açıklama yapar" dedi. Kayserispor maçını da yorumlayan sarı-kırmızılı idareci, "En zorlandığımız, en takıldığımız, en puan kaybettiğimiz deplasmanlardan biri. Umuyorum ki hakem konuşmadan, sadece futbol konuşarak, fair-play ruhuna uygun, güzel bir maç olur. Kazanır döner, maratonumuza devam ederiz" yorumunu yaptı.

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