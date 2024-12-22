Victor Osimhen: "Bu kulübün bir parçası olmak beni çok mutlu etti"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1'lik skorla mağlup etti. Maçta 2 gol atan Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in açıklamaları:

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI"

"Çok iyi bir maç oynadık. Puan farkını açmak açısından çok önemli bir maçtı. Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İleri ucu tehlikeli bir rakibe karşı oynadık. Araya galibiyetle gitmek kıymetli. Dönüşünde aynı momentumla devam etmek istiyoruz."

"2 GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

"3 puandan ötürü takımımızı tebrik ediyorum. Kayserispor'un hücum oyuncuları tehlikeliydi, onlara karşı kazanmak önemliydi. 2 gol attığım için mutluyum. İlk yarıyı kazanarak bitirmiş olduk."

"BU AİLEDE YER ALMAK..."

"Böyle bir kulübün kısa sürede parçası olmak, bu ailede yer almak beni çok mutlu etti. Çok iyi bir kadro ile oynuyorum. Burada oynamaktan büyük keyif alıyorum. Gabi, Barış, Yunus ile çok iyi anlaşıyoruz. Hocamızın büyük katkısı var bana"