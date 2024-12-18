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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönmesi beklenen Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray, aradığı ismi yine Güney Amerika'da buldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 09:36
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Galatasaray, Fernando Muslera sonrası için kaleci çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Muslera'nın Uruguay'a dönmesi halinde Aslan'ın hemen hamle yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Rotasını yine Güney Amerika'ya çeviren Galatasaray'da Botafogo'dan John Victor adı öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Brezilya Serie A'da ve Copa Libertadores'te şampiyonluklar kazanan Victor, Aslan'da bir numaralı hedef oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

28 yaşındaki kaleci Botafogo'da sezonu tam 51 maçta forma giyerek tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Brezilyalı kalecinin Brezilya Milli Takımı'na da seçilmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Daha önce Avrupa'da sadece İspanyol ekibi Real Valladolid'de yer alan ama kısa sürede tekrar Brezilya'ya dönen deneyimli kaleci Avrupa'ya dönme şansını değerlendirmek istiyor, ayrılmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

KONTRATI 2027'DE BİTİYOR

Botafogo ile başarılı bir sezon geçiren John Victor'un kontratı Haziran 2027'de sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen Brezilyalı eldiven, Ocak 2024'te Santos'tan Botafogo'ya 1.3 milyon Euro'ya gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

PORTEKİZ PASAPORTU

John Victor, Brezilya vatandaşı olsa da aynı zamanda Portekiz pasaportuna da sahip.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

28 yaşındaki kalecinin bu özelliği nedeniyle İspanya ve İngiltere'de de birçok kulüp takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Avrupa Birliği ülkesinin pasaportunu taşıyan Victor'u bu nedenle başka kulüpler de izliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

ALEX MERET LİSTEDE

Sarı-kırmızılılarda kaleci alternatifleri arasında birçok isim öne çıkıyor. Alex Meret adı da dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

2019'da beri Napoli'de forma giyen 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray kalecisini buldu! Muslera'nın alternatifi Brezilya'dan

Meret bu sezon Napoli'de 14 resmi maçta forma giydi.

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