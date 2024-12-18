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Girişimleri biliyorum

Metin Öztürk, Paulo Dybala transferi için, “Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Girişimler olduğunu biliyorum” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Girişimleri biliyorum

G.Saray ile Kale Seyahat; Futbol A Takımı ana sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki imza törenine İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ve Kale Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Alirıza Çelebi katıldı. İkinci Başkan Metin Öztürk, ara transfer dönemiyle alakalı çok önemli açıklama yaptı. Metin Öztürk, Paulo Dybala ismi için, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" dedi.

SON AŞAMAYA GELDİ

Kemerburgaz'daki tesisler hakkında önemli bilgiler veren Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu "Kemerburgaz Tesisleri son aşamasına geldi. Bir sonraki lansmanı orada yapacağız. Kayserispor maçından sonra 15 gün ara var. İkinci devreye Kemerburgaz'da başlamayı planlıyoruz" diye aktardı.

İŞİ SAFSAKLIYORLAR

Metin Öztürk ve Niyazi Yelkencioğlu, Trabzonspor'un attığı 3. gol öncesi topun çizgiyi geçip geçmediğiyle alakalı yayıncı kuruluşun görüntülerine değindi. Öztürk, "Acaba yayıncı kuruluş bu ihaleyi istemeden mi aldı diye düşünüyorum. Altyapısını ve teknolojisini yenilemiyor. Biraz işi safsaklıyorlar. Umarım düzeltirler ya da TFF yeni bir ihale açar. Zaten bu bizim yetkimizde değil" dedi. Yelkencioğlu da "Bir art niyet olmadığını tahmin ediyoruz veya diliyoruz" diye ekledi.

GELİR 80 MİLYON EURO

Kale Seyahat ile yapılan imza töreninde sponsorluk gelirlerine vurgu yapıldı. İkinci Başkan Metin Öztürk, "Sanırım sponsorluk geliri 80 milyon euro civarına geldi" diyerek bu konudaki başarılarını anımsattı. Niyazi Yelkencioğlu da rakamın doğru olduğunu belirtti.

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