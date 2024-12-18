GALATASARAY HABERİ - Dybala transferinde son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği Paulo Dybala ile imza aşamasına geldiği iddia edilmişti. İtalyan basını, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 17:44
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Cimbom, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.
Novel, sarı kırmızılıların Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı da RAMS Park'ta takip etti. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Paulo Dybala iddialarını doğruladı.
Öztürk, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Okan hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben futbola bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama karar verici Okan hoca." ifadelerini kullandı.
2027'YE KADAR SÖZLEŞME
Correire dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Paulo Dybala ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Dybala'nın hazirana kadar 5 milyon Euro, diğer sezonlar içinse 10 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.
Bütün bu olumlu gelişmelerin ardından İtalyan basını, Dybala'nın Roma'da kalacağını ve transferde göz ardı edilemeyecek 4 büyük engelin olduğunu vurguladı. İşte yaşanan son dakika gelişmesi...
ROMA OYUNCUDAN VAZGEÇMİŞ DEĞİL
Football Italia'da yer alan habere göre, Roma her ne kadar basına aksi yönde açıklamalarda bulunsa da küme düşme hattından 2 puan uzaktayken takımda yer alan en iyi oyunculardan birini göndermek istemediği kaydedildi.
EŞİ TÜRKİYE'YE TAŞINMAK İSTEMEYEBİLİR
Dybala'nın eşi Oriana Sabatini'nin İtalya, Miami ve Arjantin'de devam eden projeleri sebebiyle Türkiye'ye taşınmaya açık olup olmayağının henüz belli olmadığı aktarıldı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ YETERLİ DEĞİL
Dybala'nın sözleşmesinin bitmesine sadece 6ay kalmışken oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın 10 milyon Euro olan teklifi Roma'nın cak ayı için geçerli 12 milyon Euro'luk bir şartı olduğu göz önüne alındığında kabul edilebilir gözükmediğinin altı çizildi.
ROMA'DAKİ SÖZLEŞMESİ UZAYABİLİR
Roma, Dybala'nın 8 milyon Euro'luk sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlamadı ancak Arjantinli'nin bu sezon yedi maçta daha 45 dakika boyunca forma giymesi halinde anlaşma otomatik olarak uzatılacağı öğrenildi.
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