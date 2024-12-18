GALATASARAY HABERİ - Dybala transferinde son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama...

Öztürk, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Okan hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben futbola bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama karar verici Okan hoca." ifadelerini kullandı.

