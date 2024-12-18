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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Dybala transferinde son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama...

GALATASARAY HABERİ - Dybala transferinde son dakika gelişmesi! İmzaya kalmıştı ama...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği Paulo Dybala ile imza aşamasına geldiği iddia edilmişti. İtalyan basını, yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 17:44
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MERT KILIÇ
Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yarıştığı tüm kulvarlarda sonuna kadar ilerlemek isteyen sarı kırmızılılar, transferde büyük oynuyor.

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

Cimbom, Roma forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 31 yaşındaki futbolcunun menajeri Carlos Novel, İstanbul'a gelerek Galatasaraylı yöneticilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

Novel, sarı kırmızılıların Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmayı da RAMS Park'ta takip etti. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Paulo Dybala iddialarını doğruladı.

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

Öztürk, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Okan hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Ben futbola bakmıyorum. Girişimleri olduğunu biliyorum ama karar verici Okan hoca." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

2027'YE KADAR SÖZLEŞME

Correire dello Sport'ta yer alan habere göre, Galatasaray'ın Paulo Dybala ile 2.5 yıllık sözleşme konusunda görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Dybala'nın hazirana kadar 5 milyon Euro, diğer sezonlar içinse 10 milyon Euro maaş alacağı belirtildi.

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

Bütün bu olumlu gelişmelerin ardından İtalyan basını, Dybala'nın Roma'da kalacağını ve transferde göz ardı edilemeyecek 4 büyük engelin olduğunu vurguladı. İşte yaşanan son dakika gelişmesi...

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

ROMA OYUNCUDAN VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Football Italia'da yer alan habere göre, Roma her ne kadar basına aksi yönde açıklamalarda bulunsa da küme düşme hattından 2 puan uzaktayken takımda yer alan en iyi oyunculardan birini göndermek istemediği kaydedildi.

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

EŞİ TÜRKİYE'YE TAŞINMAK İSTEMEYEBİLİR

Dybala'nın eşi Oriana Sabatini'nin İtalya, Miami ve Arjantin'de devam eden projeleri sebebiyle Türkiye'ye taşınmaya açık olup olmayağının henüz belli olmadığı aktarıldı.

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

GALATASARAY'IN TEKLİFİ YETERLİ DEĞİL

Dybala'nın sözleşmesinin bitmesine sadece 6ay kalmışken oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın 10 milyon Euro olan teklifi Roma'nın cak ayı için geçerli 12 milyon Euro'luk bir şartı olduğu göz önüne alındığında kabul edilebilir gözükmediğinin altı çizildi.

Galatasaray'a Dybala transferinde 4 büyük engel! Bitme aşamasına geldi ama...

ROMA'DAKİ SÖZLEŞMESİ UZAYABİLİR

Roma, Dybala'nın 8 milyon Euro'luk sözleşmesini yenilemek için görüşmelere başlamadı ancak Arjantinli'nin bu sezon yedi maçta daha 45 dakika boyunca forma giymesi halinde anlaşma otomatik olarak uzatılacağı öğrenildi.

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